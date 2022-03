ДП «Антонов» звернулося з проханням про фінансову підтримку для відродження літака Ан-225 «Мрія»

Держкомпанія «Антонов» створила Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія», який знищили російські окупанти. На підприємстві вважають, що для цього є всі підстави: конструкторська та науково-технічна документація, а також бажання та натхнення колективу. Звернення до міжнародної авіаційної спільноти та до всіх небайдужих людей цивілізованого світу за підписом генерального директора компанії Сергія Бичкова опублікували 24 березня на сторінці ANTONOV Company у Facebook.

ДП «Антонов» звернулося з проханням про фінансову підтримку для відродження літака Ан-225 «Мрія» до керівників держав і урядів усіх країн світу, до світових фірм з авіаційного виробництва літаків та їх агрегатів, до зарубіжних фірм-партнерів, до керівництва банків і інших фінансових установ, до шанувальників та ентузіастів авіації, до всієї світової авіаційної спільноти, до всіх небайдужих людей.

«Незважаючи на тяжкі часи, колектив ДП «Антонов» із рішучістю вважає за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного із символів сучасності та розпочати роботи з відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 «Мрія». Для цього є всі підстави – конструкторська та науково-технічна документація, а найважливіше – наявність, велике бажання та натхнення колективу ДП «Антонов», – зазначено у зверненні.

Також у повідомленні вказано, що літак Ан-225 «Мрія» – найбільший за масою перевезення вантажу та неперевершений за своїми параметрами. За понад 30 років експлуатації на повітряних лініях країн усіх континентів літак проявив свої унікальні льотно-технічні характеристики та можливість перевезення надгабаритних вантажів, які не в змозі здійснити жоден інший вантажний літак. На Ан-225 встановлено 240 не перекритих світових рекордів. Крім широко відомих перевезень вантажів цивільного та гуманітарного призначення літак Ан-225 має можливості здійснення у польоті горизонтального старту космічних кораблів і ракет, перевезення певних видів вантажів на фюзеляжі. Вже 34 роки літак Ан-225 не має собі рівних та завоював всесвітнє захоплення і повагу.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що росіяни знищили у Гостомелі найбільший у світі літак АН-225 «Мрія». Сталося це у перший день повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого. 14 березня окупанти також завдали ракетного удару по авіазаводу «Антонов» у Києві.

До слова, ще у 2016 році розглядалася можливість запуску серійного виробництва літака Ан-225 «Мрія». Тоді за скромними підрахунками створення і запуск такого літака в серійне виробництво оцінювали в $3-4 млрд.

Звернення ДП «Антонов»

АН-225 «Мрія» – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом. «Мрія» також брала участь у параді до Дня незалежності України.

Кошти просять перераховувати за такими банківськими реквізитами, з приміткою «Безповоротна фінансова допомога»:

ANTONOV COMPANY

1 Akademika Tupoleva Str., 03062, Kyiv, Ukraine

Bank details:

JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'

Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.

IBAN: UA473223130000000002600602005

SWIFT: EXBS UA UX,

Correspondent bank:

EUR

1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: DEUT DE FF

cor.acc.: 100 9498767 10

2. UniCredit Bank AG, Munich, Germany

SWIFT: HYVE DE MM

cor.acc.: 69114920

3. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

SWIFT: RZBA AT WW

cor.acc.: 001-50.087.824

USD

1. ​JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA

SWIFT: CHAS US 33

cor.acc.: 400-124432

2. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA

SWIFT: BKTR US 33

cor.acc.: 04094227

3. Citibank N. A., New York, USA

SWIFT: CITI US 33

cor.acc.: 36083522

4. The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVT US 3N

cor.acc.: 8901487651