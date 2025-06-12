Субвенцію використають на комплексне оновлення кабінетів школи

Уряд затвердив розподіл субвенції на STEM-обладнання для профільної старшої школи. 17 регіонів та Київ отримають 369,36 млн грн, пише Міністерство освіти і науки. Зокрема, у Львівській області фінансування отримає науковий ліцей.

«Розмір субвенції становить 499,4 млн грн. За ці кошти заклади освіти зможуть обладнати кабінети біології, фізики, хімії, географії, математики та STEM-лабораторії сучасним обладаннням, компʼютерною техінкою, меблями та інтерактивними засобами навчання. Акцент – на створенні єдиного освітнього простору в закладі освіти, STEM-кластеру», – пише МОН.

У Міністерстві освіти та науки пояснюють, що йдеться не про точкове обладнання одного кабінету, а комплексне оновлення кількох кабінетів на одному поверсі чи в одному крилі школи. Це передбачає не лише закупівлю сучасного обладнання, але й ремонт приміщень.

У Львівській області фінансування отримає єдина школа – комунальний заклад Львівської обласної ради «Обласний науковий ліцей». На нього з обласного бюджету виділять 14 561 675 млн грн.

Серед інших західних областей фінансування отримають такі заклади освіти:

Волинська область:

Нововолинський ліцей №8 – 5,7 млн грн;

Волинський науковий ліцей – 4,3 млн грн;

Камінь-Каширський ліцей №2 – 4,2 млн грн;

Підгайцівський ліцей – 4,2 млн грн;

Колківський ліцей – 4,1 млн грн.

Рівненська область:

обласний науковий ліцей в м. Рівне – 9 млн грн;

Володимирецький ліцей «Колегіум» – 4 млн грн;

Дубенський ліцей №6 – 9,6 млн грн.

Тернопільська область:

Шумський ліцей – 4,5 млн грн;

Лановецька школа імені Юрія Коваля – 4,5 млн грн;

Монастириська школа – 5 млн грн;

Тернопільська школа №19 – 3,5 млн грн;

Кременецький академічний ліцей імені Уласа Самчука – 4,5 млн грн.

Хмельницька область: