Львівський науковий ліцей отримає 14,5 млн грн субвенції на STEM-обладнання
Уряд затвердив розподіл субвенції на STEM-обладнання для профільної старшої школи. 17 регіонів та Київ отримають 369,36 млн грн, пише Міністерство освіти і науки. Зокрема, у Львівській області фінансування отримає науковий ліцей.
«Розмір субвенції становить 499,4 млн грн. За ці кошти заклади освіти зможуть обладнати кабінети біології, фізики, хімії, географії, математики та STEM-лабораторії сучасним обладаннням, компʼютерною техінкою, меблями та інтерактивними засобами навчання. Акцент – на створенні єдиного освітнього простору в закладі освіти, STEM-кластеру», – пише МОН.
У Міністерстві освіти та науки пояснюють, що йдеться не про точкове обладнання одного кабінету, а комплексне оновлення кількох кабінетів на одному поверсі чи в одному крилі школи. Це передбачає не лише закупівлю сучасного обладнання, але й ремонт приміщень.
У Львівській області фінансування отримає єдина школа – комунальний заклад Львівської обласної ради «Обласний науковий ліцей». На нього з обласного бюджету виділять 14 561 675 млн грн.
Серед інших західних областей фінансування отримають такі заклади освіти:
Волинська область:
- Нововолинський ліцей №8 – 5,7 млн грн;
- Волинський науковий ліцей – 4,3 млн грн;
- Камінь-Каширський ліцей №2 – 4,2 млн грн;
- Підгайцівський ліцей – 4,2 млн грн;
- Колківський ліцей – 4,1 млн грн.
Рівненська область:
- обласний науковий ліцей в м. Рівне – 9 млн грн;
- Володимирецький ліцей «Колегіум» – 4 млн грн;
- Дубенський ліцей №6 – 9,6 млн грн.
Тернопільська область:
- Шумський ліцей – 4,5 млн грн;
- Лановецька школа імені Юрія Коваля – 4,5 млн грн;
- Монастириська школа – 5 млн грн;
- Тернопільська школа №19 – 3,5 млн грн;
- Кременецький академічний ліцей імені Уласа Самчука – 4,5 млн грн.
Хмельницька область:
- Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою – 4,5 млн грн;
- Городоцький ліцей №4 – 3,8 млн грн;
- Славутський ліцей – 4 млн грн;
- Деражнянський ліцей №3 імені Героя України Івана Зубкова – 4 млн грн;
- Теофіпольський ліцей №3 – 4,5 млн грн;
- Ліцей №3 імені Артема Мазура – 1,8 млн грн.