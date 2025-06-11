Вчителі-переможці отримали сертиіфікати про підвищення кваліфікації та обладнання для шкіл

У Львові нагородили вчителів, які перемогли на конкурсі «Найкращий STEAM-урок». Вони отримали для своїх навчальних закладів високотехнологічне обладнання, що допоможе учням займатися 3D-моделюванням та робототехнікою, повідомляє ЛМР.

Переможцями конкурсу стали п’ять шкіл:

середня загальноосвітня школа №97;

ліцей №17;

ліцей №2;

середня загальноосвітня школа №13;

львівська середня школа №7.

Кожен навчальний заклад отримав набір обладнання для 3D-моделювання, робототехніки та програмування, щоб втілювати найсміливіші креативні ідеї учнів та вчителів.

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Конкурс став частиною програми підвищення кваліфікації для вчителів «Напрямки та перспективи сучасної STEAM-освіти» для інтеграції інноваційних підходів у шкільну програму. Вчителі розробили власний інтегрований STEAM-урок та отримали сертифікат про підвищення кваліфікації. Конкурсна комісія оцінила представлені уроки та обрала п’ятьох переможців.