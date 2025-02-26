Перші 20 студентів розпочали навчання на цій спеціалізації

На факультеті прикладних наук Українського католицького університету започаткували бакалаврську програму з робототехніки. З весняного семестру 20 студентів-першокурсників розпочали навчання на спеціалізації «Робототехніка». А з 2025-2026 навчального року студенти здобуватимуть знання на бакалаврській програмі, де вивчатимуть робототехніку, інженерію та штучний інтелект, повідомляють в університеті. Їхня кваліфікація буде корисною у виробництві біонічних протезів, рішень для роботи в небезпечних умовах та відновленні інфраструктури.

Нова бакалаврська програма з робототехніки пропонує навчання у трьох напрямках:

робототехніка;

комп’ютерна інженерія;

embedded-розробка.

Для навчання підготували сучасні лабораторії, зокрема робототехніки та оптики. Курси проводитимуть провідні інженери та партнери – Eleks, SoftServe, Renesas, Infineon, EdPro, Інститут фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України.

Керівником програми буде фізик-теоретик, доцент Факультету прикладних наук УКУ Олег Фаренюк, який працює в університеті з 2017 року. Раніше він організував клуб з робототехніки.

«Фахівці у сфері робототехніки критично важливі для технологічного розвитку України, зокрема у розробці роботизованих систем подвійного призначення та реабілітаційних пристроїв. До прикладу, для виготовлення біонічних протезів потрібні фахівці з компʼютерної інженерії. Адже зчитування сигналів з мʼязів – це дуже складна комп’ютерно-інженерна задача. Потрібно знати, як виміряти сигнал, правильно його зчитати, зрозуміти і відтворити за допомогою невеликого компʼютера, який розміщений у протезі, – це все вимагає ґрунтовної кваліфікації. Частину з цього ми вивчатимемо на курсах спеціалізації з робототехніки», – зазначив Олег Фаренюк.

Знання фахівців у сфері робототехніки є важливими для реабілітації людей з інвалідністю, поранених та їхньої реінтеграції у повсякденне життя.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

В.о декана факультету прикладних наук УКУ Олесь Добосевич додав, що освітня програма з робототехніки стимулюватиме інновації, розвиток автоматизованого виробництва та сприятиме розвитку медичних роботів. Завдяки міждисциплінарному підходу програма об’єднає знання з інженерії, штучного інтелекту та бізнес-аналітики.