Учні конструювали роботів, робили їх на 3D, а потім програмували

Львівські школярі змагалися, хто з них найкращий у конструюванні роботів. Серед учасників чемпіонату з робототехніки «Robosumo 2.0» обрали переможців, інформує Львівська міськрада.

У змаганнях взяли участь учні міських і приватних шкіл – загалом команди з 18 навчальних закладів. Їхнє завдання полягало в тому, щоб розробити свого власного робота у ваговій категорії до 1 кг та до 2 кг.

Кожна команда закладала свої функції та завдання під час створення робота. Школярі створювали каркас і основу конструкції власного робота за допомогою 3D-принтера, а наповнення – з допомогою різних приладів. Роботів програмували відповідно до своїх знань та здібностей.

За підсумками чемпіонату переможцями стали:

У ваговій категорі до 1 кг:

IT Step School,

Ліцей «Надія»,

НВК «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей»,

Ліцей 18 ЛМР.

У ваговій категорії більше 1 кг:

IT Step School,

Ліцей «Надія»,

Ліцей 46 ім. Чорновола,

СЗШ №55.

«Ці змагання – це дуже велика консолідація та єднання шкільної команди, що для нас є особливо важливим. Бо робота в команді, креативність, винахідливість, розуміння сучасних трендів галузі ІТ та освіти – це гарний досвід для наших учнів», – зазначив керівник міського управління освіти Андрій Закалюк.

Окрім подарунків, переможці отримали сертифікати на 20, 15 та 10 тис. грн відповідно. Оскільки переможцем в обох категоріях стали команди приватної IT Step School, прийняли рішення, що грошову винагороду від міста отримають міські школи.