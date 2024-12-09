Школярі демонстрували свої винаходи онлайн

Мала академія наук 9 грудня оголосила результати всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів «InventorUA». На ньому підлітки 12-18 років демонстрували свої винаходи, а також змагалися з іншими учасниками за звання інноватора/-ки року.

На конкурс подалися 196 учасників, які демонстрували свої розробки у п’яти номінаціях. Переможцями «InventorUA» стали:

Номінація «Цифрові технології», старша вікова категорія

І місце — Андрій Яблонський з Львівської області, Мілана Порошинська з Києва;

— Андрій Яблонський з Львівської області, Мілана Порошинська з Києва; II місце — Олександр Кобильник і Олександр Лаврик з Львівської області; Анна Кондрюк з Києва; Ілля Рибачик з Києва; Олександра Табакова з Києва; Кірілл Січевий з Харківської області; Аріна Білоніг і Дмитро Бобух з Черкаської області;

— Олександр Кобильник і Олександр Лаврик з Львівської області; Анна Кондрюк з Києва; Ілля Рибачик з Києва; Олександра Табакова з Києва; Кірілл Січевий з Харківської області; Аріна Білоніг і Дмитро Бобух з Черкаської області; III місце — Артем Ковтун і Олександра Курилко з Дніпропетровської області; Богдан Басараб з Донецької області; Дмитро Оболенський з Київської області; Ольга Третяк з Кіровоградської області; Марія Бондаренко і Марія Гараничева з Києва; Єгор Андрєєв з Харківської області; Артем Вайнштейн з Харківської області; Ольга Полінко з Черкаської області.

Номінація «Цифрові технології», молодша вікова категорія

І місце — Костянтин Нежальський з Харківської області;

— Костянтин Нежальський з Харківської області; II місце — Маркіян Регусевич з Львівської області; Олеся Осіпова з Києва;

— Маркіян Регусевич з Львівської області; Олеся Осіпова з Києва; III місце — Дмитро Філь з Донецької області; Роман Голубішен з Полтавської області; Єлизавета Кисленко з Черкаської області.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Номінація «Стійкий життєвий простір», старша вікова категорія

І місце — Микита Теличко з Донецької області; Ксенія Левченко і Катерина Осипенко з Черкаської області;

— Микита Теличко з Донецької області; Ксенія Левченко і Катерина Осипенко з Черкаської області; II місце — Ольга Левкович з Волинської області; Роман Станінець з Кіровоградської області; Єлизавета Войтович з Києва; Анастасія Костенко з Києва; Вікторія Мироненко із Сумської області;

— Ольга Левкович з Волинської області; Роман Станінець з Кіровоградської області; Єлизавета Войтович з Києва; Анастасія Костенко з Києва; Вікторія Мироненко із Сумської області; III місце — Кирило Благодаров з Дніпропетровської області; Антон Бобирь з Дніпропетровської області; Софія Ількова з Дніпропетровської області; Валерія Наголенко з Дніпропетровської області; Юлія Кочелко з Львівської області; Олексій Знаковський з Києва; Олександра Охріменко з Полтавської області; Анастасія Владика з Тернопільської області; Віталій Калатало з Тернопільської області; Володимир Ставицький з Тернопільської області;

Номінація «Стійкий життєвий простір», молодша вікова категорія

II місце — Олексій Безклинський з Полтавської області;

— Олексій Безклинський з Полтавської області; III місце — Максим Шемет з Волинської області; Анастасія Самура з Київської області.

Номінація «Прикладні інженерні технології», старша вікова категорія

І місце — Діана Слюсар з Київської області; Софія Юрків з Тернопільської області;

— Діана Слюсар з Київської області; Софія Юрків з Тернопільської області; II місце — Софія Гончарова з Дніпропетровської області; Поліна Білецька з Харківської області; Владислав Ільїн з Херсонської області; Олександр Зоренко з Черкаської області; Олексій Глущенко з Києва; Владислав Турич з Києва;

— Софія Гончарова з Дніпропетровської області; Поліна Білецька з Харківської області; Владислав Ільїн з Херсонської області; Олександр Зоренко з Черкаської області; Олексій Глущенко з Києва; Владислав Турич з Києва; III місце — Михайло Мельник і Петро Рибачок з Вінницької області; Тимофій Бистров з Дніпропетровської області; Аліна Зябрева з Дніпропетровської області; Іван Іванов з Дніпропетровської області; Богдана Кошман з Кіровоградської області; Денис Ждан з Львівської області; Віталій Федьків з Полтавської області; Іван Савчинський з Тернопільської області; Петро Дємєнєв з Києва; Єгор Семінський з Києва.

Номінація «Прикладні інженерні технології», молодша вікова категорія

II місце — Тіхон Лисенко з Дніпропетровської області; Нікіта Литвин з Донецької області; Наталія Сарапіна з Львівської області; Тимофій Морозов з Полтавської області;

— Тіхон Лисенко з Дніпропетровської області; Нікіта Литвин з Донецької області; Наталія Сарапіна з Львівської області; Тимофій Морозов з Полтавської області; III місце — Ілля Шпортак з Тернопільської області; Софія Дзюба з Харківської області; Юрій Білик з Хмельницької області; Богдан Мажула з Волинської області.

Номінація «Нові матеріали та нанотехнології», старша вікова категорія

І місце — Нікіта Зяблов з Києва;

— Нікіта Зяблов з Києва; II місце — Анна Прохацька з Київської області; Анна Орищак з Львівської області;

— Анна Прохацька з Київської області; Анна Орищак з Львівської області; III місце — Ангеліна Гулай з Дніпропетровської області; Анастасія Мельникова з Дніпропетровської області; Олександра Паламар з Дніпропетровської області; Нікіта Папуша з Харківської області.

Номінація «Нові матеріали та нанотехнології», молодша вікова категорія

І місце — Катерина Федотова з Кіровоградської області;

— Катерина Федотова з Кіровоградської області; II місце — Дмитро Баранчук з Київської області.

Номінація «Збереження здоров’я та лікування хвороб», старша вікова категорія

І місце — Діана Бурова з Києва;

— Діана Бурова з Києва; II місце — Назар Колесников з Харківської області; Анастасія Романів з Тернопільської області; Борис Матюк з Кіровоградської області;

— Назар Колесников з Харківської області; Анастасія Романів з Тернопільської області; Борис Матюк з Кіровоградської області; III місце — Ілля Дерев’янко з Дніпропетровської області; Анастасія Шубак з Львівської області; Максим Проценко з Києва; Вячеслав Рибачик та Ілля Рибачик з Києва; Андрій Коротич та Іванна Шапкіна з Полтавської області; Катерина Ромашкіна з Чернігівської області.

Номінація «Збереження здоров’я та лікування хвороб», молодша вікова категорія