МАН оголосила переможців конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів InventorUA
Мала академія наук 9 грудня оголосила результати всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів «InventorUA». На ньому підлітки 12-18 років демонстрували свої винаходи, а також змагалися з іншими учасниками за звання інноватора/-ки року.
На конкурс подалися 196 учасників, які демонстрували свої розробки у п’яти номінаціях. Переможцями «InventorUA» стали:
Номінація «Цифрові технології», старша вікова категорія
- І місце — Андрій Яблонський з Львівської області, Мілана Порошинська з Києва;
- II місце — Олександр Кобильник і Олександр Лаврик з Львівської області; Анна Кондрюк з Києва; Ілля Рибачик з Києва; Олександра Табакова з Києва; Кірілл Січевий з Харківської області; Аріна Білоніг і Дмитро Бобух з Черкаської області;
- III місце — Артем Ковтун і Олександра Курилко з Дніпропетровської області; Богдан Басараб з Донецької області; Дмитро Оболенський з Київської області; Ольга Третяк з Кіровоградської області; Марія Бондаренко і Марія Гараничева з Києва; Єгор Андрєєв з Харківської області; Артем Вайнштейн з Харківської області; Ольга Полінко з Черкаської області.
Номінація «Цифрові технології», молодша вікова категорія
- І місце — Костянтин Нежальський з Харківської області;
- II місце — Маркіян Регусевич з Львівської області; Олеся Осіпова з Києва;
- III місце — Дмитро Філь з Донецької області; Роман Голубішен з Полтавської області; Єлизавета Кисленко з Черкаської області.
Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.
Номінація «Стійкий життєвий простір», старша вікова категорія
- І місце — Микита Теличко з Донецької області; Ксенія Левченко і Катерина Осипенко з Черкаської області;
- II місце — Ольга Левкович з Волинської області; Роман Станінець з Кіровоградської області; Єлизавета Войтович з Києва; Анастасія Костенко з Києва; Вікторія Мироненко із Сумської області;
- III місце — Кирило Благодаров з Дніпропетровської області; Антон Бобирь з Дніпропетровської області; Софія Ількова з Дніпропетровської області; Валерія Наголенко з Дніпропетровської області; Юлія Кочелко з Львівської області; Олексій Знаковський з Києва; Олександра Охріменко з Полтавської області; Анастасія Владика з Тернопільської області; Віталій Калатало з Тернопільської області; Володимир Ставицький з Тернопільської області;
Номінація «Стійкий життєвий простір», молодша вікова категорія
- II місце — Олексій Безклинський з Полтавської області;
- III місце — Максим Шемет з Волинської області; Анастасія Самура з Київської області.
Номінація «Прикладні інженерні технології», старша вікова категорія
- І місце — Діана Слюсар з Київської області; Софія Юрків з Тернопільської області;
- II місце — Софія Гончарова з Дніпропетровської області; Поліна Білецька з Харківської області; Владислав Ільїн з Херсонської області; Олександр Зоренко з Черкаської області; Олексій Глущенко з Києва; Владислав Турич з Києва;
- III місце — Михайло Мельник і Петро Рибачок з Вінницької області; Тимофій Бистров з Дніпропетровської області; Аліна Зябрева з Дніпропетровської області; Іван Іванов з Дніпропетровської області; Богдана Кошман з Кіровоградської області; Денис Ждан з Львівської області; Віталій Федьків з Полтавської області; Іван Савчинський з Тернопільської області; Петро Дємєнєв з Києва; Єгор Семінський з Києва.
Номінація «Прикладні інженерні технології», молодша вікова категорія
- II місце — Тіхон Лисенко з Дніпропетровської області; Нікіта Литвин з Донецької області; Наталія Сарапіна з Львівської області; Тимофій Морозов з Полтавської області;
- III місце — Ілля Шпортак з Тернопільської області; Софія Дзюба з Харківської області; Юрій Білик з Хмельницької області; Богдан Мажула з Волинської області.
Номінація «Нові матеріали та нанотехнології», старша вікова категорія
- І місце — Нікіта Зяблов з Києва;
- II місце — Анна Прохацька з Київської області; Анна Орищак з Львівської області;
- III місце — Ангеліна Гулай з Дніпропетровської області; Анастасія Мельникова з Дніпропетровської області; Олександра Паламар з Дніпропетровської області; Нікіта Папуша з Харківської області.
Номінація «Нові матеріали та нанотехнології», молодша вікова категорія
- І місце — Катерина Федотова з Кіровоградської області;
- II місце — Дмитро Баранчук з Київської області.
Номінація «Збереження здоров’я та лікування хвороб», старша вікова категорія
- І місце — Діана Бурова з Києва;
- II місце — Назар Колесников з Харківської області; Анастасія Романів з Тернопільської області; Борис Матюк з Кіровоградської області;
- III місце — Ілля Дерев’янко з Дніпропетровської області; Анастасія Шубак з Львівської області; Максим Проценко з Києва; Вячеслав Рибачик та Ілля Рибачик з Києва; Андрій Коротич та Іванна Шапкіна з Полтавської області; Катерина Ромашкіна з Чернігівської області.
Номінація «Збереження здоров’я та лікування хвороб», молодша вікова категорія
- І місце — Артем Ясінський з Хмельницької області;
- II місце — Кірена Левицька з Львівської області;
- III місце — Поліна Сторчак з Києва.