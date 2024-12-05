Проєкт допоможе молоді стати самостійними та розвивати свої ідеї з нуля

В Україні створили безкоштовну освітню платформу uBoost, яка навчає молодь підприємницьких навичок, допомагає започаткувати власну справу або пройти стажування в українських компаніях. Навчання безкоштовне для молоді з малих громад та прифронтових територій. Набір на наступний потік навчання розпочинається 10 грудня. Про це повідомляє ШоТам.

За інформацією благодійної організації «Клуб добродіїв», українська молодь має запит на нові знання та навички:

91% прагнуть опанувати нові вміння;

62% відчувають нестачу знань через війну;

43% хотіли б почати заробляти власні гроші.

До освітнього проєкту на волонтерських засадах долучилися 22 експерти – успішні підприємці, інвестори, комунікаційники, представники креативної індустрії та інші. До кінця наступного року планують надати безкоштовне навчання тисячі учасників.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Долучитися до програми можуть підлітки від 16 до 23 років, які проживають на прифронтових територіях або в малих громадах. Особливо запрошують учнів профтехів – училищ та технікумів. Зареєструватися на потік можна за посиланням.

Навчання буде на спеціальній платформі, де учасники отримають доступ до:

відеолекцій,

практичних завдань,

спілкування з менторами.

Програма охоплює головні аспекти сучасного підприємництва, розвиває навички, потрібні на початку кар’єри. Учасники навчання дізнаються, як реалізувати власну ідею з нуля та напрацювати бізнес-план, а також отримають знання з фінансової грамотності та цифрового маркетингу.

Найуспішніші учасники програми отримають можливість розпочати власну справу чи пройти стажування в українських компаніях.

Освітня платформа uBoost вже провела пілотний проєкт, під час якого навчалися 115 учасників. З них 43 підлітки розробили прототипи власних бізнес-проєктів, а п’ятеро вже почали отримувати дохід.