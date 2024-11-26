Переможці отримають отримала фінансову винагороду

Українські стартапери здобули перемогу на міжнародному конкурсі молодіжного підприємництва World Youth Entrepreneurship Challenge 2024. Про це повідомила Мала академія наук.

Перемогу здобули Юлія Ткаченко та Кирило Мартинюк із стартапом Outex.

«Outex — це застосунок для занять спортом і реабілітації, що працює на основі штучного інтелекту. Завдяки нейромережі він визначає ключові точки на тілі, аналізує рухи користувача й оцінює правильність виконання вправ. Якщо рухи неточні, система подає звуковий сигнал. Після кожного тренування користувач отримує звіт про спалені калорії, тривалість і ефективність заняття. Крім того, Outex створює індивідуальні плани тренувань», – розповіла про свій проєкт переможниця Юлія Ткаченко.

Демоверсію додатка тестують та готують до роботи з реальними користувачами. Найближчим часом він буде доступним для всіх.

Загалом у змаганнях у США брали участь три команди юних науковців із бізнес-інкубатора Ukrainian Future Incubator Малої академії наук України. Окрім переможців ще змагалися проєкти PhAInix (Вадим Добровольський) та EcoMind (Аріна Хмелюк).

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Цей конкурс відбувся у будівлі Нью-Йоркської фондової біржі і став платформою для талановитих підлітків з різних країн світу, які представили свої інноваційні ідеї.