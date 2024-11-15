Дмитро Прийма на свої 8 років знає дуже багато наукової інформації

Восьмирічний школяр з Новояворівська Дмитро Прийма увійшов до Національного реєстру рекордів України. Другокласник за годину відтворив напам’ять понад 700 фактів про світ. Про його досягнення повідомила Новояворівська міськрада.

«Сьогодні восьмирічний Дмитро Прийма, учень 2-В класу Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів N3, зробив неймовірне! Юний знавець став рекордсменом, відтворивши напам’ять понад 700 фактів про світ за годину. Це досягнення вже увійшло в історію нашої громади», – зазначили у НМР.

Місцеве радіо Yantarne.fm пише про рекордосмена, що Дмитро Прийма знімається в кіно, зокрема, в серіалі «Біженка», цікавиться марками автомобілів і любить готувати бургери. А ще хлопчик мріє побувати у Південній Кореї.

Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України і видали хлопчику диплом. Привітав Дмитра і міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх.