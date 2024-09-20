Окрім англійської, Ольга вивчає також французьку, іспанську та німецьку

14-річна українка Ольга Товстуха з Чернівців стала наймолодшою українкою, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С1. Її перемогу внесли до Національного реєстру рекордів України. Про це повідомили на сторінці «Освіторії».

«Наймолодшою українкою, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С1 Academic за шкалою IELTS, стала учениця 9-го класу чернівецького ліцею №9 Ольга Товстуха», – повідомила на Facebook керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Досконале знання англійської дають змогу школярці:

розпізнавати прихований сенс мови,

вживати специфічну лексику та термінологію,

робити синхронні професійні переклади,

ефективно використовувати англійську мову в академічних колах,

впевнено комунікувати в науковому середовищі.

Найкращий спосіб інвестувати у своє майбутнє – почати вчити англійську вже сьогодні. Адже це міжнародна мова, знаючи яку можна суттєво розширити свій кругозір та отримати високооплачувану роботу. Щобільше, вивчення англійської може перетворитися на улюблене хобі! Інтерактивна платформа з цікавими матеріалами, досвідчені викладачі, які вміють знаходити спільну мову, та індивідуальний підхід у викладанні – розпочніть навчатися з АнтиШколою вже сьогодні.

Окрім англійської, Ольга вивчає ще французьку, іспанську та німецьку мови. Дівчина народилася в Сумах, але на початку повномасштабного вторгнення переїхала з мамою до Чернівців.

На момент складання міжнародного іспиту школярці було 14 років 10 місяців. Попередній рекорд встановила її землячка, 11-класниця Діана Бурдейна з буковинського міста Заставна.

Зазначимо, що для навчання англійською мовою у закордонних вишах зазвичай достатньо підтвердити рівень В2. Визначити свій рівень можна за допомогою тестів на рівень англійської.