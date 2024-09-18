Роботу треба спланувати та розподілити за розділами

Новий навчальний рік для одинадцятикласників розпочався одночасно з підготовкою до підсумкового тестування. «Нова українська школа» наводить поради вчительок англійської мови, як найкраще структурувати навчання, щоб встигнути підготуватися до НМТ.

Щоби навчання відбувалося без стресу та поспіху, викладачка англійської мови Юлія Ходос радить починати готуватися з 10 класу, двічі на тиждень. І приділяти англійській час практично щодня. Важливою складовою успішного проходження тесту є систематичність. За короткий проміжок часу швидко підвищити рівень знань мови доволі непросто.

А для того, щоби підготовка була ефективною, спочатку потрібно визначити свій рівень знань. «Під час визначення свого рівня важливо врахувати помилки, проаналізувати їх. Якщо багато помилок зробили на лексику, очевидно, більше часу приділити вивченню слів, якщо помилилися в граматичних правилах – зверніть увагу на граматику», – радить вчителька англійської мови Наталія Мозгова.

Після визначення рівня Юлія Ходос рекомендує скласти план підготовки. Тут варто велику ціль (успішно скласти НМТ) розбити на маленькі кроки. Треба розв’язувати якомога більше тестів, щоб ознайомитися із форматом завдань і не витрачати час на це на іспиті. Матеріал краще вчити за темами, а для підготовки обирати міжнародні видання підручників, як-от Cambridge, Oxford, Macmillan та інші.

Варто акцентувати на таких темах:

Культура й суспільство: розглянути свята, традиції, історію англомовних країн;

Наука й технології: останнім часом у світі з’явилося багато технічних та наукових новинок, як-от Chat GPT, де штучний інтелект пише тексти та веде діалоги. Це може потрапити в тексти на іспиті;

Освіта;

Природа й довкілля (проблеми глобального потепління, зміни клімату тощо);

Спорт і відпочинок;

Сім’я та друзі;

Література й мистецтво;

Соціальні проблеми (безробіття, бідність тощо);

Події у світі та в Україні.

У сучасному світі важко уявити комфортне життя без базового рівня володіння англійською. Однак що робити, якщо геть нема ресурсу на “зубріння” граматики та нових слів? Порятунок є – з АнтиШколою вдасться заговорити англійською без нудних завдань та монотонних вправ. Запишіться на пробний урок та переконайтеся у цьому самотужки.

Для вивчення граматики варто приділити увагу базовим правилам, впевнена Юлія Ходос:

Вивчити частини мови і як ними користуватися (морфологія). Порядок слів у реченні. Це допоможе виконати багато завдань на заповнення пропусків у реченнях. Порядок слів досить строгий і це означає, що кожне слово має перебувати на певному місці. Перші дві позиції фіксовані: підмет та присудок. Далі бувають зміни. Наприклад, прислівники часу можуть змінювати позицію з кінця речення на початок. Правила з артиклями. Іноді відсутність одного артикля повністю змінює суть речення. Наприклад, на запитання «Can you help me?» («Можете мені допомогти?») є дві відповіді: «I have little time» (без артикля) та «I have a little time» (з артиклем «a»). У першому випадку ви відмовляєте людині, бо у вас мало часу. А в іншому – навпаки, кажете, що у вас є трохи часу, тож можете допомогти. Тому треба бути уважними. Граматичні часи та вміти їх розрізняти. У цьому можуть допомогти слова-маркери. Наприклад, у реченні у вас є вислів «every day», а це означає, що скоріш за все перед вами Present Simple.

Серед найважчих тем в англійській граматиці, за словами Юлії Ходос, є Passive Voice (пасивний стан), Conditionals (умовні конструкції), Gerund (герундій), Infinitive (інфінітив). Для їхнього вивчення викладачка радить відвести більше часу й перед іспитом ще раз повторити.