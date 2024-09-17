Головне – не відбити у дитини бажання вчитися

Батьки хочуть, щоб їхні діти якомога раніше почали опановувати іноземну мову. Але іноді вони йдуть неправильним шляхом, змушують та вимагають від дитини вчитися, відбиваючи бажання. Щоб зорієнтуватися, з чого почати та як не нашкодити, «Освіторія» дає поради фахівців. Вчителька англійської, агентка змін Британської Ради в Україні та сертифікована тренерка вчителів НУШ Олена Корольова поділилася порадами, як навчити дитину англійської мови та яка роль батьків у цьому процесі.

Батьки, безумовно, також є учасниками навчально-виховного процесу. Навчання учнів залежить від якісної взаємодії вчителів та батьків. Якщо між ними є порозуміння, то шанси на вивчення мови в дитини суттєво зростають.

«Якщо вам здається, що дитині треба вчити транскрипцію слів вже в першому класі або слід заводити словник з перших днів школи, то озвучте свої побоювання вчителю англійської мови. Так ви отримаєте відповіді і тлумачення методик навчання. Вчитель пояснить, як працює мозок дитини та оброблюється нова інформація. Ґрунтовно навчати читання та письма починають у третьому та четвертому класах», – пояснює фахівчиня.

Дайте школяру час адаптуватися до інших дітей, темпу вивчення мови в класі, знайти свої методи запам’ятовування та опрацювання інформації. На початках підтримуйте прагнення дитини вчитися. Якщо так звичніше, хай дитина малює чи слухає дитячі пісні англійською.

Допомагайте дитині повторювати слова та вигадувати мініпроєкти для уроків. Це стане гарною нагодою зблизитися з сином або донькою за спільною справою.

Від зубріння слів та граматики дитину тягне на сон? Усе це легко змінити з АнтиШколою. Вивчення лексики за англійськими піснями, знайомство з однолітками, прогресивні викладачі – завдяки цьому нова мова легко стане невід’ємною частиною життя дитини. Не зволікайте та запишіть малюка на пробний урок вже сьогодні.

У сучасного покоління дітей дещо інакше функціонують увага та пам’ять, а мислення стає «кліповим» через вплив новітніх технологій. Тому мають бути відповідні методики навчання.

«Цих дітей ми маємо підготувати до взаємодії та успішності в сучасному світі. Ось чому навчання іноземної мови – це поступове опанування навичок комунікації, взаємодії з іншими, лідерства, творчості, медіаграмотності та критичного мислення. Це той базовий набір, з яким учень має шанс стати конкурентоспроможним. Просте вивчення мови вже не працює: ми комплексно готуємо сучасне покоління до зустрічі з реальністю», – розтлумачує Олена Корольова.

Для батьків важливо підтримати дитину, якщо їй треба виконати якесь завдання вдома. Наприклад, привітатися з батьками англійською мовою, запитати щось, дізнатися рецепт. У жодному разі не можна ігнорувати спроб дитини, висміювати її акцент чи помилки.

У кожної дитини є свій рівень володіння англійською мовою. Крім того, хтось краще навчається через казки, інший – через пісні та мультики або написання коротких текстів про предмети та речі. Заохочуйте бажання вчитися та виконувати завдання – так школярі закріплюють матеріал, який вивчили на уроці.

Можна використовувати додаткові YouTube-канали, книги чи інші матеріали як при зацікавленні навчанням, так і коли є труднощі в навчанні. Або ж вигадати сімейні традиції: щонеділі вмикати мультик англійською або читати «Гаррі Поттера» мовою оригіналу по сторінці вдень.