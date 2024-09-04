78-річний Стів Кауфман вивчає українську і перську і ділиться своїми секретами вивчення іноземної

Американський Foreign Service Institute (FSI) провів дослідження, за яким наводить дані, що базово володіти мовою можна вже через 48-72 дні (залежно від її складності), якщо витрачати по 10 годин на день на її вивчення. Якщо виділяти по 5 годин на день, здобуття базових навичок володіння мовою займе до півроку. 2,5 години на день для нової мови дасть хороший базовий результат через рік.

78-річний канадський поліглот, у минулому – дипломат і бізнесмен, Стів Кауфман знає 20 мов, вивченню яких присвятив півстоліття. Зараз він вивчає українську і переконаний, що вчити іноземну легко, коли бажання йде зсередини, мова щиро подобається і людина отримуєте задоволення від процесу. «Освіторія» наводить дієві та реалістичні лайфхаки від поліглота, як ефективно вивчити іноземну мову.

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Вчити іноземні мови Стів Кауфман почав у 17 років, а у 55 – розробив власну систему й почав вивчати мови ще активніше. Канадець зазначає, що успішно вивчати мови можна в будь-якому віці.

Щире захоплення мовою і культурою

Поліглот вважає, що успіх у вивченні іноземних мов залежить від трьох факторів:

ставлення учня до вивчення мови: це пізнання нового і захопливий процес чи примус, нудне зобов’язання?

кількість часу, яку виділяють на вивчення мови;

правильно підібраний метод вивчення мови.

«Вивчення мови може бути складним лише тоді, коли до вас або ви самі намагаєтесь застосувати методику, що не підходить особисто вам. Або ж ви намагаєтесь вивчати мову для якоїсь зовнішньої мети: щоб сподобатися комусь чи отримати престижнішу роботу. У таких випадках люди часто зупиняються на половині шляху. Можливо, ви виправдовуєте себе, що у вас немає таланту, часу… Але, повірте, для вивчення мови точно не потрібен особливий дар. Час можна знайти, їдучи в транспорті, на пробіжці або навіть готуючи вечерю», – переконаний поліглот.

Стів Кауфман зазначає, що для того, щоб вивчити нову мову, треба спробувати знайти якийсь невеликий аспект у культурі країн, в яких цією мовою спілкуються, та сконцентруватися на цьому. Так людина створює в собі щирий інтерес до вивчення мови.

Слухати і читати – безпрограшна формула у вивченні мов

Суть вивчення мови за принципом Стіва Кауфмана – через читання та слухання цікавих для учня/учениці текстів, а також активне поповнення словникового запасу. 90% кожної нової іноземної мови поліглот вивчає через слухання і читання. Люди краще навчаються на життєвих історіях, реальних діалогах, прикладах із новин, аніж на хрестоматійних правилах. Він радить дивитись і слухати цікаві серіали і ролики на YouTube.

«Використовую наступну схему: Читання → Увага на контекст → Вивчення словосполучень, а не окремих слів → Повторення вивчених словосполучень. Прослухавши перший раз, знайдіть у друкованому тексті ключові незрозумілі слова і ще раз послухайте. А потім вивчіть іншу незнайому лексику, повторно перечитавши», – пояснює Стів.

Самостійне навчання

Кваліфікований провідник у вивченні мови – це прекрасно, проте самих лише занять із викладачем недостатньо. Більшість часу варто займатися самостійно, вважає канадець.

Стів Кауфман радить час від часу передивляйтися граматичні правила, звертаючи увагу на типові помилки, яких останнім часом припустилися. А ще розбирати специфічні слова та фрази, про які нещодавно дізналися. Регулярно пробуйте писати і говорити іноземною мовою — так підвищується увага та здатність легше сприймати тонкощі мови. А підвищення уваги збільшує здібність мозку помічати шаблони та звуки іноземної мови.