Чим більше мов з дитинства чутимуть діти, тим швидше вони їх опанують

78-річний канадський поліглот Стів Кауман, який володіє 20 мовами, вважає, що вивчати мову можна у будь-якому віці, однак дітям вона дається швидше. Він розповів «Освіторії» основні поради для вивчення мов дітьми.

Стів Кауфман зазначив з власного досвіду, що успішно вивчати мови можна в будь-якому віці. Однак в юному віці мозок людини пластичніший, тому процес вивчення нового займає менше часу. За його спостереженнями, діти канадських емігрантів до 12 років вивчають англійську без акценту.

Чим більше мов з дитинства чує дитина, тим швидше і легше вона їх опановує. У Швеції понад 50% телепрограм транслюються англійською мовою зі шведськими субтитрами. Діти змалку чують мову й у школі вже впевнено розмовляють англійською.

«Щось схоже відбувається в родині мого товариша. Він канадець, його тато – китаєць, мама – японка. Його діти змалечку чули 5 мов від різних родичів. І зараз, у 5-річному віці, вони хвацько розмовляють цими п’ятьма мовами. Візьміть це на озброєння! Ви можете говорити з дитиною різними мовами просто з моменту народження, завдяки чому подаруєте їй полілінгвальність із пелюшок», – радить Стів Кауфман.

Мрієте, аби ваша дитина вивчала англійську ще до школи? У ранньому віці нові знання найкраще засвоюються через гру та веселощі. Усе це можна знайти в АнтиШколі, де розробили спеціальну програму навчання для дітей 4-7 років. Мультфільми, інтерактивні завдання, пісні й танці – маленькі непосиди будуть у захваті від таких занять. Реєструйтеся на пробний урок та відправте дитину у захопливий світ англійської мови з найкращими викладачами.

Лайфхаки вивчення іноземної мови в роботі з дітьми:

1️. Не вимагайте від дітей ідеального знання граматики. Головне, щоб дитина не боялася говорити та проявляла інтерес до мови. Тож на помилках увагу не загострюйте.

2️. Обирайте для молодшої вікової групи учнів тексти з великою кількістю повторень. Діти обожнюють веселі пісеньки, лічилки, тож вивчайте мову граючись.

3️. Вчителям необхідно давати дітям право вибору, що учні хочуть дивитись і читати. Принесіть до класу на вибір 20 книжок, аудіокниг, підготуйте добірку відео. Нехай учні самі скажуть, що з цього їм цікаве.

4️. Дитина не хоче говорити? Тоді нехай багато читає, слухає, дивиться, створюючи пасивний словниковий запас і запам’ятовуючи вимову.