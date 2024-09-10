Результат залежить від наполегливості учня і систематичності його занять

Якісний результат з вивчення іноземної мови залежить від індивідуальних особливостей, мети навчання, кількості вільного часу, а також наполегливості. «Освіторія» пропонує кілька лайфхаків, які можуть значно полегшити вивчення мови та зроблять навчання ефективним.

Повторення

Щоб запам’ятати нове слово учень має повторити його кілька разів через певні проміжки часу, які поступово збільшуються. Ідею розподіленого повторення для кращого запам’ятовування інформації вперше запропонував у 1932 році британський психолог Алек Мейс. Цю ефективність методу вивчення іноземних мов підтвердив й американський лінгвіст Пол Пімслер. А в 1970-х роках створили універсальну систему навчання, що базується на методі інтервальних повторень із застосуванням флеш-карток.

Справа в тому, що людський мозок влаштований так, що інформація, до якої він звертається кілька разів протягом певного періоду часу, краще запам’ятовується.

Щоб краще запам’ятовувати нові слова, можна занотовувати їх і не забувати повертатися до них через день, тиждень, місяць. Прослуховуючи подкасти, варто користатися транскриптами та прослуховувати записи повторно через декілька днів. Те саме стосується перегляду відео, фільмів чи серіалів. Навчання має бути активним і регулярним.

Контекст

Під час вивчення іноземної слово без контексту схоже на вирвану сторінку з книжки. Можна прочитати текст або закарбувати в пам’яті певні деталі, але це навряд чи допоможе зрозуміти сюжет розповіді.

При вивченні іноземних мов немає сенсу зазубрювати окремі слова без контексту. Краще занотовати не окремі слова, а фрази та вислови, у яких ці слова зустрічаються. Також варто додавати кілька прикладів використання слова у реченні.

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Системність

Безсистемне навчання є, мабуть, найсерйознішою помилкою, якої припускаються початківці. Для системного підходу у вивченні іноземної найкраще придбати підручник, записатися на курси, домовитися з індивідуальним викладачем чи розробити власну систему, якої неухильно дотримуватися.

Справу треба доводити до кінця: дочитати книгу, завершити курс, пройти заплановану кількість уроків з репетитором чи виконати всі пункти власного плану. Маючи базовий рівень A2-B1, вже з’явиться змога самостійно вдосконалювати знання, використовуючи додаткові джерела на власний розсуд.