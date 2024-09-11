Маркіян Мазур навчається в 11 класі Львівського фізико-математичного ліцею

Одинадцятикласник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка Маркіян Мазур увійшов в десятку золотих фіналістів на міжнародному фіналі Економічної олімпіади, що відбулася у Греції. У змаганнях взяли участь 85 учасників з 18 країн. Львів’янин посів четверте місце. Про це повідомляє «Освіторія».

Змагання складалося з трьох етапів. Спершу учасники давали відповіді на дев’ять відкриих запитань з економіки та фінансів. Друга частина налічувала 45 тестових завдань. За підсумками цих двох етапів визначили найкращу десятку учасників, яких допустили до третього етапу – усного іспиту з провідними експертами-економістами з США, Чехії та Польщі. Всі вони отримали золоті медалі.

Переможцем цьогорічного фіналу став поляк. Друге місце – за чехом, третє – греком. Українець Маркіян Мазур фінішував четвертим.

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Загалом Україну представляли п’ятеро представників. Ще троє учасників національної команди з України отримали бронзові медалі за фініш у топ-50. Це Олександр Єсін з Рівного, якому не вистачило 1 балу для того, щоб увійти в топ-30 і отримати срібну медаль, Петро Пелих зі Львова та Мар’яна Дюлай з Тернополя.

Представники України на олімпіаді (фото Bendukidze Free Market Center)

В Україні організатором Олімпіади вже другий рік поспіль є Bendukidze Free Market Center (Центр Бендукідзе), який сприяє підвищенню рівня економічної грамотності серед школярів. Організатори олімпіади відзначили Центр Бендукідзе як «Національного організатора року» за збільшення кількості учасників.

Директорка Центру Бендукідзе Наталія Мельник зазначила, що у першому національному етапі змагань взяли участь понад 9500 учнів.