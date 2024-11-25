Онлайн-уроки з фізики проводять безкоштовно провідні вчителі

Онлайн-школа з вивчення фізики Online Physics School викладає уроки українським школярам 8-11 класів, які хочуть покращити рівень своїх знань з фізики. Там навчають всіх охочих дітей з різних міст України та за кордоном, які позбавлені можливості навчатися через війну.

Онлайн-школа з фізики безкоштовна і дозволяє учням отримати шкільні знання з цього предмета на високому рівні. Уроки організовані по дві групи у кожному класі – з 8 по 11:

базова група працює за стандартом з доповненням,

поглиблена – за рівнем поглибленого та олімпіадного курсу.

Школу створили за підтримки Лейденського університету, в ній викладають відомі вчителі, науковці, які мають багаторічний досвід викладання та підготовки до олімпіад з фізики, а також молоді науковці. Директором онлайн-школи є заслужений учитель України Максим Пашко.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Школа організовує заочні та очні тури Всеукраїнської інтернет-олімпіади. Окрім уроків, для дітей організовують літні табори за кордоном.

Online Physics School відзначили за вагомий внесок у соціальну реабілітацію дітей в межах проєкту «Люди майбутнього».

Записатись в онлайн школу можна за посиланням.