Знання з біології мають навчити дітей цивілізовано взаємодіяти з довкіллям

Заслужений вчитель України, кандидат біологічних наук Руслан Шаламов викладає біологію в харківському науковому ліцеї «Обдарованість». Водночас він є співавтором Державного стандарту початкової, базової середньої й старшої профільної освіти, а також керівником перевірки робіт українського учнівства з природничої галузі дослідження PISA. У подкасті «Дофамін для освіти» від НУШ він пояснив, як треба викладати дітям науку, щоб знання були корисні і цікаві. І конкретно чого практичного навчає біологія.

Руслан Шаламов наполягає, що знання з біології мають навчити дітей цивілізовано взаємодіяти з довкіллям. Адже самоціллю освіти є не лише отримання знань, але й розвиток особистості.

«Біологія – наука про життя, але на шкільних уроках вона до життя не має ніякого дотику. Ми репродукуємо, відповідаємо на запитання, які не несуть в собі ніякого змістового навантаження», – констатує вчитель.

Тому навчати потрібно корисного – не фактажу, а того, як можна стати кращим, знань, які допоможуть ухвалювати рішення в складних життєвих ситуаціях, встановлювати причинно-наслідкові та логічні зв’язки, свідомо реагувати на виклики й розвʼязувати проблеми відповідно до контексту. Цього всього мусять вчити природничі предмети, переконаний Руслан Шаламов.

У школі біологію потрібно вивчати це в комплексі. Підхід може бути: екологічний, еволюційний, функціональний. Наприклад, у темі «Пізнаємо природу» розказуємо про всі види спостережень; класифікація і експеримент: пророщувати насіння квасолі, дивитися на те, як призма розкладає світло, вимірювати швидкість вітру залежно від пори року.

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Що корисного біологія навчає для життя

Віруси й бактерії. Часто люди вірусне захворювання лікують антибактеріальними препаратами.

Щеплення і вакцини. Ті, хто має достатні знання з біології, ніколи не матиме сумніві у потрібності їх, впевнений біолог.

Продукти ГМО. Руслан Шаламов пояснює, що попри поширені стереотипи продукти ГМО насправді кращі, бо їх зробили для споживання, модифікували так, що в них більше вітамінів і поживних речовин.

Програма 8 класу дає знання, як працює організм людини, що треба знати для збереження здоров’я.

У 10 класі тема «Обмін речовин і перетворення енергії» пояснює не стільки про сам обмін речовин, скільки про хвороби обміну речовин, профілактику таких хвороб. Дітей неохідно навчити ще в школі, як правильно укласти власний раціон, харчуватися так, щоби жити довго й не хворіти, зберігати всі системи органів у нормальному стані.

«Генетика. Спадковість і мінливість» розповідає про спадкові захворювання і їхню профілактику. Популяризує медико-генетичну консультацію.

«Репродукція і розвиток» – не стільки про механізми репродукції й розвитку, скільки розповідає про репродуктивну медицину, її методи та успіхи науки на цей час.