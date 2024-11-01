Головоломки розвивають нестандартне мислення

Для розвитку математичних навичок у школярів в умовах освітніх втрат в Україні створили інтерактивний відеокурс «Математика. Головоломки». Його напрацювала Мала академія наук для розвитку нестандартного мислення у дітей поза шкільною програмою. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

За інформацією міжнародного дослідження якості освіти PISA, 42% українських підлітків не досягають базового рівня математичних знань. Показники освітніх втрат через війну в Україні можуть вплинути на подальший розвиток покоління загалом.

Інтерактивний відеокурс «Математика. Головоломки» побудований на ідеї рекреаційної математики, яка розвантажує психіку й розвиває інтелектуальні здібності через цікаві, ігрові та творчі завдання.

«Кожен з чотирьох модулів ознайомить із різними типами головоломок і математичними задачами різних рівнів складності – від математичних квестів до ілюзій, фокусів та парадоксів. Глядачі також дізнаються розгадки ребусів, а ще – способи ускладнити їх для ігор у групах. Завдання й головоломки можна розвʼязувати під час перегляду відео», – інформує МОН.

Відеокурс корисний школярам, їхнім батькам, педагогам для урізноманітнення уроків, а також та будь-кому, хто хоче навчитися застосовувати нестандартне мислення в різних життєвих ситуаціях.

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Доступ до курсу безоплатний. Перші два модулі уже можна переглядати на МАНплатформі. Серед тих, хто протестує головоломки й задачі з першого модуля і поділиться цим у коментарях до випусків, МАН розіграє книжкові призи та математичний мерч.