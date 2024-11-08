Вебінари записуватимуть відомі педагоги України

Онлайн-платформа iLearn починає цьогорічну безоплатну підготовку абітурієнтів до складання НМТ-2025. Щоб допомогти майбутнім випускникам шкіл підготуватися до нього, розібратися в навчальному матеріалі та вибрати головне, «Освіторія» запускає серію безоплатних вебінарів.

Вебінари відбуватимуться щотижня у понеділок, вівторок і середу о 18:30.

Заняття з української мови проводитиме переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 та один із найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize 2023 Артур Пройдаков. З математики готуватиме викладач Києво-Могилянської академії Юрій Захарійченко. Лекції з історії готуватиме досвідчений історик і автор курсів Всеукраїнської школи онлайн Артур Бабенко.

Перші онлайн-заняття відбудуться наступного тижня:

11 листопада – вебінар з математики Юрія Захарійченка.

12 листопада – вебінар Артура Пройдакова з української мови.

13 листопада – вебінар Артура Бабенка з історії України.

Вебінари можна буде переглянути на платформі iLearn.org.ua або на YouTube-каналі. Зареєстровані користувачі платформі матимуть доступ до записів торішніх вебінарів з англійської мови, біології, хімії та фізики, тренажерів мультипредметного тесту, які допоможуть спробувати свої сили на прикладі тренувальних питань.

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Нагадаємо, у 2025 році для вступу до вищих навчальних закладів школярі складатимуть Національний мультипредметний текст (НМТ) з чотирьох предметів. Обов’язкові — українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет випускники обиратимуть самі серед української літератури, іноземної мови, біології, фізики, хімії або біології.