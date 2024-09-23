На порталі є нові курси, тести для перевірки знань

Всеукраїнська школа онлайн – це цифрова платформа для дистанційного і змішаного навчання учнів 5-11 класів, а також методичної підтримки вчителів. Протягом року понад 120 фахівців удосконалювати портал та оновлювали його контент. Платформа «Всеукраїнська школа онлайн» доповнилася новими можливостями, повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

На платформі додали 884 нових та оновили 326 відеоуроків, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів, зокрема української мови, математики, фізики, хімії, англійської мови та історії України.

Додали нові курси:

українська і зарубіжна література для 5-8 класів;

кримськотатарська мова – інтегрований курс для 5-6 класів;

основи здоров’я для 5-9 класів;

громадянська освіта для 10 класу;

технології для 7-9 класів.

На платформі представили інтерактивні навчальні можливості, зокрема 3D-сцени та цифрові матеріали.

Вчите англійську роками, але безуспішно? З АнтиШколою ви можете не лише самі досягнути бажаного результату, а й подарувати своїм дітям зовсім інший досвід. Спеціальні дитячі програми для різного віку, індивідуальний підхід, граматика без зубріння та розмовні клуби – такий формат точно сподобається юним учням. Вивчайте англійську разом з АнтиШколою усією родиною!

Понад тисячу відео супроводжуються звукоописами для дітей з порушеннями зору. Диктори додатково описують зображення та дії.

Запроваджено нові діагностичні тести для виявлення освітніх втрат, які надають автоматичні рекомендації щодо потрібних учням матеріалів, а вчителі отримують детальні звіти з аналізом результатів. На платформі є демонстраційні і пробні тести НМТ, щоб учні простіше освоювали технічні особливості тестування.