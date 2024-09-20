Пробні тести створюють максимально наближені умови до справжнього тестування НМТ

В одинадцятикласників почався активний період підготовки до складання національного мультипредметного тесту, успішний результат якого дасть можливість вступити до закладу вищої освіти. Більшість школярів звертаються за допомогою до викладачів, однак є й такі, що займаються онлайн. «Освіта.ua» надає поради з підготовки до НМТ та деталізує, як найкраще готуватися до тесту онлайн.

Для майбутніх студентів є безліч онлайн-ресурсів для підготовки до тестування. Однак серед великої кількості платформ важливо правильно вибрати ту, що забезпечить усебічну підготовку до вступних іспитів.

Однією з найбільших переваг підготовки до НМТ в режимі онлайн є загальнодоступність, адже зазвичай більшість ресурсів абсолютно безкоштовні. Онлайн-режим підготовки вимагає менше витрат часу, абітурієнти можуть повторювати, вивчати матеріал самостійно й не витрачати час на добирання до репетиторів.

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Готуючись до вступу, варто перевірити свої знання на платформі для проходження тестів ЗНО від «Освіта.ua». Там представлені тести, які виконували абітурієнти під час ЗНО протягом попередніх років. Доступні завдання з української мови та літератури, математики, історії України, географії, біології, хімії, фізики, англійської, французької, німецької та іспанської мов.

Алгоритм виконання завдань на сайті максимально наближений до реальних умов складання ЗНО. Це корисно тим, що випускники шкіл не лише поглиблять і перевірять свої знання з різних предметів, а й зможуть опанувати технологію проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Така підготовка допоможе заощадити час для виконання завдань і зменшити рівень стресу, оскільки для абітурієнтів цей формат уже не буде чимось цілком новим і незрозумілим.

Після виконання всіх завдань ЗНО випускники отримають правильні відповіді, це дасть змогу самостійно оцінити власні знання, проаналізувати прогалини й зробити висновки, на чому варто зосередитися більше.

Абітурієнти отримають інформацію про свій результат у тестових і рейтингових балах, а також дізнаються час, витрачений на проходження ЗНО. У стресових ситуаціях не всім вдається опанувати себе, тому школярі можуть забути про контроль часу.

Досить помічною розробкою на сайті ЗНО-онлайн є можливість проходити тести із різних предметів за тематичними блоками. Майбутні абітурієнти можуть скористатись добірками завдань з української мови і літератури, історії України, математики, географії, біології, фізики та хімії. Пройти завдання, згруповані за темами, випускники мають можливість зосередитися на тих, яким надавали менше уваги або ж які є складнішими.

Ще однією важливою функцією на сайті ЗНО-онлайн є можливість проходити відразу всі тести ЗНО з конкретного предмета. Там абітурієнти відразу отримають правильну відповідь на запитання й не чекатимуть проходження всього тесту, щоби дізнатися свій результат.

Для ще більш ефективної підготовки до ЗНО/НМТ на сайті після кожного завдання є коментарі. Лаконічні й чіткі пояснення подають теоретичні відомості до конкретного запитання, зазначають, з яких тем перевірять й оцінять знання; врахують, яких помилок випускники припускаються найчастіше.

Окрім завдань ЗНО за минулі роки, майбутні абітурієнти можуть скористатись тренувальними мультитестами. Вступники можуть щоденно опрацьовувати відповідні предметні блоки мультитесту. Спосіб виконання тестових завдань максимально наближений до справжніх умов тестування на НМТ, а форма надання відповідей аналогічна формі в реальних тестах, що покращує адаптацію до виконання завдань.