Максимальні 800 балів на НМТ отримали семеро учасників

На цьогорічному Національному мультипредметному тесті кількість учасників, які змогли отримати максимальні 200 балів хоча б за один предмет, знизилась у порівнянні з минулим роком. Найнижчі показники – за тести з математики, найвищі – з іноземних мов.

Як повідомила «Освіта.ua», дані звіту Українського центру оцінювання якості освіти щодо проведення НМТ у 2024 році свідчать про зменшення 200-бальників. Цього року хоча б один предмет мультитесту на найвищий бал склали 3417 учасників НМТ. Для порівняння – у 2023 році таких учасників було 3685.

Статистика максимальних 200 балів така:

з усіх чотирьох предметів по 200 балів отримали семеро вступників;

з трьох предметів по 200 балів отримали 56 учасників,

з двох предметів – 353 учасники,

за один предмет максимальний результат отримали 2999 вступників.

Найбільше 200-бальних результатів абітурієнти отримали на тестах з англійської мови – 1513. Також високі результати учасники отримали з математики та української мови – 1131 та 606 «двохсотбальників» відповідно.

Серед усіх предметів НМТ найнижчий середній бал має математика. Середній бал за тестові завдання з математики усіма учасниками становить 132,5 бала.

Натомість найвищий середній бал мають іноземні мови – майже 150 балів.

На тестах з іноземних мов учасники НМТ отримали найвищі бали

Найкращий спосіб інвестувати у своє майбутнє – почати вчити англійську вже сьогодні. Адже це міжнародна мова, знаючи яку можна суттєво розширити свій кругозір та отримати високооплачувану роботу. Щобільше, вивчення англійської може перетворитися на улюблене хобі! Інтерактивна платформа з цікавими матеріалами, досвідчені викладачі, які вміють знаходити спільну мову, та індивідуальний підхід у викладанні – розпочніть навчатися з АнтиШколою вже сьогодні.

Українська мова, історія України, біологія та географія отримали середній показник у понад 140 балів. Менше 140 балів отримали за хімію, фізику та українську літературу.