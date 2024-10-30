До обов'язкового тесту з історії України увійдуть питання за весь шкільний курс

29 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12053 щодо вступної кампанії у 2025 році. У порівнянні з поточним роком особливих змін немає. Водночас вступна кампанія відбудеться за оновленою процедурою, інформує МОН. Розповідаємо основні правила вступу до вишів.

Школярі, які закінчують 4, 9 та 11 клас, не проходитимуть державну підсумкову атестацію. Випускні іспити для українських школярів скасовують вже шостий рік поспіль.

Зарахування вступників до закладів вищої освіти на програму бакалавра відбудеться за результатами національного мультипредметного тесту. Вступні іспити включатимуть тестування з чотирьох навчальних предметів.

Три предмети НМТ будуть обовʼязковими – українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет буде на вибір:

іноземна мова,

біологія,

географія,

фізика,

хімія,

українська література.

Конкурсний відбір на навчання буде здійснюватися за результатами вступних випробувань 2022-2025 років. Тобто ті абітурієнти, що складали тест у попередні роки, не мусять ще раз реєструватися на іспит. Вони зможуть подавати свої результати у новому навчальному році.

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Тести з історії України у 2025 році міститимуть завдання за весь шкільний курс. У 2023 і 2024 роках тести з історії охоплювали події лише від другої половини XVI ст. А у 2025 році до тесту додадуть питання зі стародавньої історії України.

Український центр оцінювання якості освіти нагадує основні безкоштовні ресурси для якісної підготовки до НМТ. Абітурієнти можуть самостійно ознайомитися зі структурою тестів та навчитись розподіляти час на складання іспиту:

Цей законопроєкт має ще підписати президент України. Після цього, відштовхуючись від нього, університети озвучують свої вимоги до вступу. Дати складання НМТ ще не визначені.