Радники консультуватимуть підлітків для професійного самовизначення

Міністерство освіти і науки України готує реформи шкільної освіти і профілювання старших класів, які з 1 вересня 2025 року пілотними проєктами впровадять в 30 ліцеях різних регіонів. Реформу старшої школи МОН впроваджує на запити школярів і їхніх батьків. Більшість з них хотіли з самостійно обирати предмети. Також школярі не задоволені шкільною освітою і змушені звертатися до репетиторів для вступу у виші. Також старшокласники хотіли б отримувати корисні знання, які знадобляться їм в майбутньому. Анонс реформ викликав жваве обговорення, тож МОН підготувало відповіді на найпоширеніші питання, які стосуються цієї теми.

Щоб учні старшої школи були задоволені навчанням, школа має давати учням якомога більше можливостей для вибору свого шляху. Тому у них буде така нагода:

профільні предмети учні вивчатимуть поглиблено.

щоб ще більше індивідуалізувати вивчення обраного профілю, можна буде обрати окремі предмети.

Для всебічного розвитку можна буде вибрати предмети й поза профілем. Наприклад, учень математичного профілю зможе вибрати курси природничих наук, мистецтва, літератури тощо.

Обов’язковим буде вивчення української мови і літератури, історії України, англійської мови та математики, фізичної культури й «Захисту України».

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Щоб забезпечити вибір предметів і курсів, МОН уже почало працювати над створенням навчальних програм і академічних ліцеїв. Це будуть переважно великі заклади освіти з кількома паралелями старших класів, де учнів можна буде обʼєднати в групи для вивчення різних предметів. Що більше класів на паралелі, то ширший вибір предметів можна буде запропонувати учням.

Випускники 9 класів обиратимуть, де продовжити навчання: в академічному ліцеї або закладі професійного спрямування. В останньому паралельно із середньою освітою можна буде здобути професію або спеціальність. Там студенти також зможуть вибирати предмети, проте насамперед вони стосуватимуться обраної професії.

Навчання у старшій школі буде більш практикоорієнтованим. Це одна з головних цілей реформи. Академічні ліцеї поступово забезпечать обладнанням для навчальних кабінетів і лабораторій.

Якщо старшокласники вагатимуться із вибором профілю, їм допомагатимуть карʼєрні радники. Такі посади планують запровадити в школах.

«Це будуть фахівці, які пройшли спеціальну підготовку і займаються консультуванням підлітків, їхнім супроводом у процесі особистісного визначення та професійного становлення. Упродовж 10 класу в учнів буде змога змінити профіль навчання, якщо вони зрозуміють, що помилилися з вибором. Адже в 10 класі буде найменше профільних уроків і найбільше обовʼязкових для всіх. В 11-12 класах кількість профільних і вибіркових уроків зросте», – пояснює МОН.

Реформа передбачає збільшення тривалості середньої освіти до 12 років.

«За змістовим наповненням додатковим є 10 клас. Саме там в учнів буде можливість надолужити можливі освітні втрати й остаточно визначитися з профілем навчання. У 10 класі буде найбільше уроків з обовʼязкових для всіх предметів, що дасть змогу поглянути на предмети по-новому, які, можливо, не подобалися раніше, й перевірити правильність вибору профілю. Якщо потрібно, можна буде змінити профіль навчання», – пояснюють у міністерстві.

Перший потік Нової української школи почне вчитися в 10 класі за новими підходами 1 вересня 2027 року. А перший випуск профільної старшої школи відбудеться влітку 2030 року.