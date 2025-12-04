Перелік предметів НМТ залишається незмінним

Верховна Рада 3 грудня ухвалила в цілому законопроєкт №13650, який визначає формат та правила вступної кампанії наступного року. У 2026 році НМТ проводитимуть в один день, як це було раніше.

«Фактично ми зберегли минулорічну модель проведення НМТ. Це зрозуміле й передбачуване рішення у воєнний час, коли головним залишається питання безпеки та рівності доступу кожного з учасників тестування, у тому числі й за кордоном», – повідомив голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак.

Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

«Як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА). ДПА не передбачено і на інших рівнях освіти», – додав Сергій Бабак.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік» у другому читанні. Вчителів чекає нова структура окладу і надбавок, а зарплату обіцяють підвищити без збільшення навантаження, проти якого виступали педагоги.