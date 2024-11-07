Безкоштовні онлайн-заняття проводять native speakers

Українські школярі віком 9-17 років можуть зголоситися на щотижневі безоплатні заняття з розмовної англійської мови. Їх проводять у форматі онлайн-зустрічей з англомовними волонтерами, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Безоплатні заняття з англійської мови організувала міжнародна громадська організація ENGin. Діти та підлітки можуть практикувати англійську з волонтерами індивідуально або у групі по двоє впродовж року.

Волонтерів добирають відповідно до віку, інтересів, рівня знань мови та розкладу учнів. Вони проходять ретельний відбір, що гарантує безпеку освітнього процесу.

Від учасників програми вимагають:

базовий рівень англійської мови;

доступ до інтернету;

можливість приділяти заняттям годину на тиждень.

Дізнатися більше про проєкт та подати заявку на участь можна тут.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Організацію ENGin заснувала у 2020 році американка українського походження Катерина Манофф. Вона допомагає українцям навчитися вільно розмовляти англійською мовою. За 4 роки існування програми в ній узяли участь понад 25 тисяч українців та 23 тисячі волонтерів зі 140 країн світу.