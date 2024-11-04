Навчання для дошкільнят має бути у форматі гри та активностей

Для того, щоб доступно і відповідно до вікових особливостей викладати англійську малюкам від 3 до 6 років, напрацювали методичні поради. Навчальний підхід до дошкільнят орієнтований на розвиток інтересу через інтерактивні методи, гру та адаптацію до індивідуальних потреб кожної дитини, повідомило Міністерство освіти і науки України і завантажило посібник онлайн.

Видання розраховане в основному на вихователів дитсадків. Ключові методи викладання англійської для малечі полягають у таких принципах:

Інтерактивність і фізична активність

Один із ключових методів, який пропонують у посібнику, – Total Physical Response (TPR). Він передбачає вивчення слів через рухи й жести. Наприклад, під час вивчення нових слів на тему «Тварини» діти можуть імітувати рухи й звуки звірів.

Гра як основа навчання

Педагогам пропонують використовувати ігрові завдання, як-от «What’s missing?» чи «Snowball», які сприяють засвоєнню нових слів і фраз. Такий підхід допомагає дітям вивчати англійську із задоволенням.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Індивідуальний підхід

Методика також враховує індивідуальні особливості кожної дитини. Яскраві ілюстрації, відео й рухливі ігри дають змогу дитині зануритись у навчання та засвоїти матеріал у зручному форматі.