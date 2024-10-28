Підготовка до школи можна бути дуже цікавою

Підготовка дитини до школи – справжній виклик для її батьків. Адже саме від них залежить, чи полюбить малюк навчання ще до його старту. Щоб процес приніс максимум користі та задоволення майбутньому школяру або школярці, весь процес потрібно перетворити у захопливу пригоду.

Малеча має зберегти свою жагу до знань. Якщо дитину не перевантажувати на етапі підготовки, свій перший навчальний день вона зустріне з допитливістю та готовністю дізнаватися нове й цікаве. Як зацікавити дитину навчанням та використати правильні й інтерактивні методи, розповідає 24 Канал.

Підготовку до школи варто починати завчасно

При підготовці до шкільного життя пріоритет – щоб дитина хотіла й була готовою пізнавати світ. Тому дуже важливо уникнути стресу, який може погіршити емоційний стан та демотивувати.

Батьки усвідомлюють важливість етапу та все частіше шукають ефективні способи залучення дітей до передшкільної підготовки. Найкращими помічниками на шляху стануть сучасні освітні технології. Вони спростять процес та зроблять його максимально цікавим.

Які навички важливо розвинути у дитини

Комплексна підготовка дитини до школи передбачає різноманітні аспекти – не лише навчальний, але й психологічний та організаційний. Важливо звернути увагу на такі навички:

самостійність : дитину варто підготувати до нового етапу життя, на якому батьки не зможуть постійно бути поруч;

: дитину варто підготувати до нового етапу життя, на якому батьки не зможуть постійно бути поруч; організація часу й простору : майбутньому школяреві або школярці потрібно облаштувати власне робоче місце. Окрім того, важливо скласти розклад, який допоможе адаптуватися до нового розпорядку дня;

: майбутньому школяреві або школярці потрібно облаштувати власне робоче місце. Окрім того, важливо скласти розклад, який допоможе адаптуватися до нового розпорядку дня; планування : варто навчити малюка розподіляти час на навчання, ігри та відпочинок;

: варто навчити малюка розподіляти час на навчання, ігри та відпочинок; виконання завдань : потрібно допомогти дитині не боятися виконувати складні чи великі завдання, бути послідовною та шукати власні рішення;

: потрібно допомогти дитині не боятися виконувати складні чи великі завдання, бути послідовною та шукати власні рішення; обговорення очікувань : необхідно проговорити: чого дитина очікує від навчання, чого боїться, з чим допомогти, а з чим вона впорається самотужки;

: необхідно проговорити: чого дитина очікує від навчання, чого боїться, з чим допомогти, а з чим вона впорається самотужки; мотивація: варто розповісти майбутньому учневі, як цікаво буде у школі. Важливо наголосити, що робити помилки та просити про допомогу – це частина шляху до успіху.

До слова, під час підготовки до школи не потрібно ставати для дитини педагогом та бігти навипередки навчальної програми. Усього необхідного дитину навчать вчителі у потрібному темпі і послідовності.

Цікавий навчальний контент для розвитку дитини

Дуже важливо, аби дитина любила отримувати нові знання. Для цього навчальний процес варто зробити цікавим та креативним. Допоможуть у цьому інтерактивні методи. Наприклад, можна знаходити необхідну інформацію у форматі ігор, казок чи анімацій.

У мережі можна знайти чимало цікавих роликів. Однак варто пам’ятати: не всі з них – безпечні. Дитина має отримувати інформацію лише з перевірених джерел. Наприклад, з Optima Kids дитина порине у захопливий світ анімованих казок, корисних лайфхаків, майстер-класів та іншого контенту. Так вона зможе навчатися розважаючись.

Дитина може навчатися під час гри (фото Freepik)

Які цікаві канали та застосунки містить Optima Kids

З Optima Kids дитина отримуватиме нові знання та корисну інформацію з таких каналів та застосунків:

Безплатний однойменний інтерактивний застосунок Optima Kids працює з будь-якого гаджета і в браузері:

GooglePlay;

App Store;

Браузер.

«Зошит зірок», який можна замовити в друкованому вигляді, щоб готувати руку до письма (розвивати необхідні навички та дрібну моторику рук для подальшого навчання);

YouTube-каналу Optima Kids – казки, майстер-класи, пізнавальні та повчальні відео допомагатимуть у формуванні мислення та розвиватимуть творчі здібності.

Вивчаємо акровірш про Україну з Optima Kids: дивіться відео

Головне пам’ятати: підготовка до школи може бути не лише відповідальним завданням, але й цікавою пригодою. Вона допоможе дитині пройти період адаптації з емоційним комфортом.