Стипендіати та президент МАН Станіслав Довгий

270 школярам з різних регіонів України призначили стипендії Президента України. Її отримають переможці всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту Малої академії наук. Розмір президентської стипендії становить 2600 гривень на місяць. Про це повідомили в МАН.

Як зазначається у повідомленні, серед стипендіатів є 150 школярів, які виграли на олімпіадах, та 120 переможців конкурсу-захисту МАН.

Всеукраїнські учнівські олімпіади й конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН є наймасовішими інтелектуальними змаганнями країни. Щороку в олімпіадах беруть участь майже 3 мільйони школярів, з яких 2600 змагаються у фіналі.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

«Наші лавреати – майбутні науковці, дослідники і лідери. Саме ці талановиті підлітки стануть тими, хто відбудовуватиме нашу країну, зміцнюватиме її і творитиме нову історію України», — зазначив президент МАН Станіслав Довгий.

З 2006 по 2024 рік лауреатами стипендії Президента України стали близько 4800 підлітків. Щорічно обирають нових 270 стипендіатів.