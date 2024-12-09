Найкращим школярам Львова вручили премії по 30 тис. грн
У понеділок, 9 грудня, у Львівській міськраді нагородили 15 найуспішніших школярів міста. Їм виплатили премії по 30 тис. грн. Такі нагородження відбуваються щороку в межах міської програми підтримки обдарованої молоді.
«Нагородили 15 найуспішніших школярів Львова премією – по 30 тисяч гривень. Запитав, як планують витратити гроші. Усміхаються і не зізнаються. Це інвестиція у їхній талант і мрії, які точно змінять наше майбутнє», – написав міський голова Львова Андрій Садовий.
Програма підтримки обдарованої молоді Львівської міської територіальної громади створена з метою сприяння обдарованій молоді, заохочення за успіхи у навчанні та науковій діяльності. Премію можуть отримати переможці та призери міжнародних олімпіад, всеукраїнських конкурсів наукових робіт, а також міжнародних та всеукраїнських інтелектуальних конкурсів, турнірів. Один учень або випускник може отримати премію один раз на два роки.
Список цьогорічних нагороджених:
- Софія Аланія – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка
- Катерина Берегуляк – учениця навчально-виховного комплексу Школа-гімназія блаженних Клементія та Андрея Шептицьких
- Володимир Воловик – чень ліцею «Просвіта» Львівської міської ради
- Дем'ян Гайванович – випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка
- Зоряна Гальчак – чениця Львівської академічної гімназії при НУ «Львівська політехніка»
- Остап Друщак – учень Львівської гімназії «Євшан»
- Юстина Дугіна – чениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка
- Ніколь Ознамець – учениця ліцею імені Василя Симоненка Львівської міської ради
- Володимир Островський – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка
- Вікторія-Ольга Сакало – випускниця навчально-виховного комплексу «Школа комп'ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей»
- Наталія Сарапіна – учениця навчально-виховного комплексу «Школа комп'ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей»
- Юлія Сивак – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка
- Маркіян Сидор – учень ліцею імені Василя Симоненка Львівської міської ради
- Богдан Фочук – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка
- Анастасія Яремко – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.