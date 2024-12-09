Нагороду школярам вручив міський голова Львова Андрій Садовий

У понеділок, 9 грудня, у Львівській міськраді нагородили 15 найуспішніших школярів міста. Їм виплатили премії по 30 тис. грн. Такі нагородження відбуваються щороку в межах міської програми підтримки обдарованої молоді.

«Нагородили 15 найуспішніших школярів Львова премією – по 30 тисяч гривень. Запитав, як планують витратити гроші. Усміхаються і не зізнаються. Це інвестиція у їхній талант і мрії, які точно змінять наше майбутнє», – написав міський голова Львова Андрій Садовий.

Програма підтримки обдарованої молоді Львівської міської територіальної громади створена з метою сприяння обдарованій молоді, заохочення за успіхи у навчанні та науковій діяльності. Премію можуть отримати переможці та призери міжнародних олімпіад, всеукраїнських конкурсів наукових робіт, а також міжнародних та всеукраїнських інтелектуальних конкурсів, турнірів. Один учень або випускник може отримати премію один раз на два роки.

Список цьогорічних нагороджених: