Найкращі і найгірші школи Львова 2024
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту0
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Найкращі і найгірші школи Львова 2023.
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту випускників ZAXID.NET
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Найкращі і найгірші школи Львова 2021.
Освіта.ua уклала новий рейтинг львівських шкіл ZAXID.NET
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Найкращі і найгірші школи Львова 2020.
Освіта.ua уклала рейтинг львівських шкіл ZAXID.NET
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Найкращі і найгірші школи Львова та Львівщини. Рейтинг 2019.
Великий щорічний рейтинг усіх шкіл ZAXID.NET
За результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) портал «Освіта.ua» склав рейтинг шкіл Львова 2024 року. Перше місце у рейтингу вже не один рік посідає Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка, який також очолює загальноукраїнський рейтинг. На другому місці Львівська гімназія «Євшан», на третьому – Львівська академічна гімназія при НУ «Львівська політехніка». ZAXID.NET вже вісім років публікує аналогічні рейтинги.
Для укладання рейтингу аналітики використали результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.
На порталі «Освіта.ua» зауважили, що на місце конкретного навчального закладу в рейтингу могло вплинути те, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Окрім того, зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років вважають недоцільним.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
Рейтинг шкіл м.Львів
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал
НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|1
|1
|153.7
|178
|148/592
|100
|Львівська гімназія "Євшан"
|2
|7
|148.5
|173.6
|57/228
|100
|Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"
|3
|12
|146.2
|170.3
|96/380
|100
|Приватний заклад освіти "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей"
|4
|25
|143.4
|168.6
|9/36
|100
|НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей"
|5
|27
|143
|167.8
|21/84
|100
|Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|6
|31
|142.4
|166.5
|57/228
|100
|Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради
|7
|33
|142.1
|165.9
|74/292
|100
|Ліцей №8 Львівської міськради
|8
|44
|141.3
|165.5
|41/164
|99
|Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради
|9
|48
|140.9
|164.6
|63/252
|100
|Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження"
|10
|54
|140.6
|165.2
|10/40
|98
|НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких"
|11
|56
|140.2
|164
|53/212
|100
|Ліцей №52 Львівської міськради
|12
|72
|139.1
|163.3
|24/96
|100
|НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей"
|13
|76
|139
|163.2
|23/92
|100
|Приватний заклад ЗСО ліцей "Іт степ скул львів"
|14
|78
|139
|163
|28/112
|100
|Ліцей №28 Львівської міськради
|15
|80
|138.9
|162.3
|65/260
|99
|Ліцей "Гроно" Львівської міськради
|16
|101
|137.8
|161.2
|57/228
|100
|Ліцей "Надія" Львівської міськради
|17
|105
|137.5
|161.2
|32/128
|100
|Львівська українська приватна гімназія-Ліцей
|18
|120
|136.8
|160.6
|22/88
|100
|Ліцей №93 Львівської міськради
|19
|131
|136.5
|158.6
|118/464
|100
|Середня ЗОШ №32
|20
|132
|136.4
|159.3
|74/292
|100
|Ліцей "Львівський" Львівської міськради
|21
|136
|136.4
|159.6
|53/212
|100
|Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов
|22
|146
|136.2
|158.4
|106/424
|99
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м. Львова
|23
|148
|136.1
|158.7
|84/336
|99
|Структурний підрозділ Середня загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. із поглибленим вивченням окремих предметів "ЕКОЛЕНД" ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "Садок - школа - ліцей "ЕКОЛЕНД"
|24
|153
|136
|159.8
|13/52
|100
|Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов
|25
|180
|135.4
|159
|16/64
|100
|Львівська правнича гімназія
|26
|184
|135.2
|157.6
|86/336
|100
|Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл.
|27
|199
|134.6
|156.8
|94/376
|98
|Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради
|28
|210
|134.4
|157.5
|36/140
|99
|Ліцей "Галицький" Львівської міськради
|29
|211
|134.4
|157.7
|21/84
|100
|Ліцей №46 ім. В’ячеслава Чорновола Львівської міськради
|30
|212
|134.4
|156.7
|85/336
|99
|Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови
|31
|223
|134
|156.6
|64/256
|100
|Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради
|32
|233
|133.9
|156.6
|53/212
|100
|Ліцей №37 Львівської міськради
|33
|240
|133.7
|156.5
|46/184
|99
|Ліцей "Сихівський" Львівської міськради
|34
|251
|133.4
|155.3
|99/388
|99
|Середня ЗОШ №23 м.Львова
|35
|263
|133.2
|156
|37/148
|99
|Приватний ліцей "ЖИВЕ СЛОВО" Приватного підприємства "ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЦЕНТР "САНБІМ"
|36
|280
|132.9
|156.2
|7/28
|100
|Ліцей №2 Львівської міськради
|37
|296
|132.6
|154.9
|70/276
|99
|ВП «Приватний заклад ЗСО ліцей «Дивосвіт» м. Львова» Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРАЇНА-ЛВ-ТУР»
|38
|333
|132.1
|155.3
|10/40
|100
|Ліцей "Личаківський" м.Львова
|39
|342
|132
|155.3
|5/16
|100
|Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» м.Львів
|40
|345
|132
|155.1
|14/52
|100
|Львівська державна комунальна середня ЗОШ №3
|41
|350
|131.9
|154.6
|39/144
|100
|Середня ЗОШ №98
|42
|364
|131.7
|153.8
|74/296
|99
|Середня ЗОШ №65 м. Львова
|43
|366
|131.7
|153.9
|66/260
|99
|Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №44 ім. Т. Г. Шевченка
|44
|368
|131.7
|154.3
|35/140
|99
|Ліцей "Інтелект" Львівської міськради
|45
|383
|131.5
|154.1
|35/140
|99
|Ліцей № 17 Львівської міськради
|46
|391
|131.5
|154.3
|23/92
|100
|Середня ЗОШ №100 м. Львова
|47
|395
|131.4
|153.8
|49/188
|99
|Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької
|48
|421
|131.2
|154.1
|14/56
|100
|Середня ЗОШ №90 м. Львова
|49
|425
|131.1
|153
|75/300
|99
|Середня ЗОШ №99 м.Львова
|50
|426
|131.1
|153.3
|59/228
|99
|середня ЗОШ №30
|51
|441
|130.9
|153.1
|53/212
|98
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова
|52
|461
|130.7
|153.1
|37/148
|100
|Ліцей №21 Львівської міськради
|53
|497
|130.3
|152.8
|30/120
|98
|Середня ЗОШ №92 м. Львова
|54
|508
|130.2
|151.9
|77/304
|99
|Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міськради
|55
|537
|129.9
|152.1
|42/168
|98
|Середня ЗОШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської
|56
|560
|129.7
|151.7
|57/224
|100
|Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міськради
|57
|572
|129.6
|152
|24/96
|99
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №78 м.Львова
|58
|575
|129.5
|152
|27/100
|100
|ВП "Приватний заклад освіти "МрійДій" м. Львів" приватного закладу освіти "МрійДій"
|59
|625
|128.9
|150.8
|54/216
|99
|Ліцей №94 Львівської міськради
|60
|634
|128.7
|151.1
|25/100
|100
|Ліцей "Оріяна" Львівської міськради
|61
|642
|128.6
|150.2
|72/288
|97
|Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради
|62
|664
|128.5
|150.2
|56/224
|98
|Середня ЗОШ №72
|63
|668
|128.4
|150.6
|31/124
|99
|Ліцей №24 ім. М. Конопницької Львівської міськради
|64
|714
|128
|150.2
|22/88
|99
|Середня ЗОШ №97 м. Львова
|65
|722
|127.9
|149.9
|32/128
|98
|Ліцей №66 Львівської міськради
|66
|733
|127.8
|149.4
|59/236
|98
|Ліцей №45 Львівської міськради
|67
|764
|127.6
|149.3
|55/220
|99
|Ліцей № 80 Львівської міськради
|68
|771
|127.5
|149.3
|50/196
|98
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №36 м. Львова
|69
|777
|127.5
|149.1
|55/220
|98
|Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міськради
|70
|799
|127.2
|149.5
|15/60
|95
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №49 м. Львова
|71
|803
|127.2
|149
|43/168
|98
|Середня ЗОШ №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
|72
|834
|126.9
|148.7
|42/164
|98
|Загальноосвітня СШ І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання
|73
|837
|126.9
|148.8
|34/132
|98
|Середня ЗОШ №34 ім.М.Шашкевича м. Львова
|74
|845
|126.9
|148.8
|33/120
|99
|Ліцей №18 Львівської міськради
|75
|874
|126.7
|148.2
|55/220
|98
|Середня ЗОШ №86
|76
|907
|126.6
|148.2
|44/176
|98
|Середня ЗОШ №96 МЖК-1
|77
|926
|126.5
|148
|50/196
|98
|Середня ЗОШ №42 м. Львова
|78
|931
|126.4
|147.7
|66/260
|99
|Середня ЗОШ №63 м. Львова
|79
|951
|126.3
|148.3
|19/76
|99
|Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Львівської міськради
|80
|961
|126.3
|148.1
|27/108
|100
|Середня ЗОШ №54 м. Львова
|81
|1019
|125.9
|147.2
|58/228
|99
|Середня ЗОШ №60 м. Львова
|82
|1098
|125.4
|146.7
|55/220
|99
|Середня ЗОШ №73
|83
|1113
|125.4
|146.8
|45/180
|98
|Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міськради
|84
|1144
|125.1
|146.9
|22/80
|99
|Середня ЗОШ №1 м. Львова
|85
|1179
|124.9
|146.2
|47/184
|98
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м. Львова
|86
|1182
|124.9
|146.6
|25/100
|99
|Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №43 Львівської міськради Львівської обл.
|87
|1341
|124.1
|145.4
|40/160
|98
|Середня ЗОШ I-III ст. №55 м.Львова, що знаходиться у комунальній власності Львівської міськради
|88
|1351
|124.1
|145.6
|23/92
|99
|Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №82 Львівської міськради Львівської обл.
|89
|1395
|123.9
|145
|47/188
|98
|Ліцей №15 Львівської міськради
|90
|1398
|123.8
|145
|41/164
|100
|Середня ЗОШ №9
|91
|1428
|123.7
|145.3
|18/72
|99
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №31 м. Львова
|92
|1463
|123.5
|144.8
|39/148
|99
|КЗ Львівської обласної ради "Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут"
|93
|1471
|123.5
|143.2
|140/552
|99
|ВСП "Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету "Львівська Політехніка"
|94
|1494
|123.4
|141.8
|231/892
|98
|Ліцей №38 Львівської міськради
|95
|1515
|123.3
|144.4
|41/164
|98
|Ліцей №70 Львівської міськради
|96
|1568
|123
|143.7
|71/280
|98
|Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський науковий ліцей №1 імені Б.-І. Антонича"
|97
|1622
|122.8
|144.3
|17/64
|100
|Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша
|98
|1639
|122.7
|142.9
|97/384
|98
|Середня ЗОШ №62
|99
|1753
|122.3
|143
|56/224
|97
|Середня ЗОШ №13
|100
|1759
|122.3
|143
|55/212
|96
|ВСП "Технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|101
|1858
|121.9
|141.5
|130/508
|99
|Середня ЗОШ №22 ім. В.Стефаника м. Львова
|102
|1870
|121.8
|142.8
|32/128
|98
|Середня ЗОШ №68 м. Львова
|103
|1899
|121.7
|142.5
|45/180
|97
|ВСП "Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства"
|104
|1903
|121.7
|141.8
|98/376
|98
|Ліцей "Просвіта" Львівської міськради
|105
|2067
|121
|142.3
|6/24
|100
|Ліцей №6 Львівської міськради
|106
|2114
|120.8
|141.9
|16/64
|98
|ВСП "Технологічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|107
|2126
|120.8
|137.9
|297/1152
|97
|Середня ЗОШ №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|108
|2178
|120.6
|141.5
|25/100
|95
|Cередня ЗОШ №67 м. Львова
|109
|2249
|120.3
|140.9
|45/180
|98
|ТОВ "Українська дистанційна школа"
|110
|2445
|119.6
|140.3
|26/96
|98
|середня ЗОШ №95
|111
|2469
|119.5
|140.1
|35/140
|97
|Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
|112
|2542
|119.3
|140
|23/92
|97
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Львова
|113
|2590
|119.1
|139.9
|15/60
|95
|ВСП "Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|114
|2687
|118.8
|137.1
|191/748
|98
|ВСП "Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій"
|115
|2766
|118.5
|138.5
|62/240
|98
|Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський фаховий коледж спорту"
|116
|2794
|118.4
|138.1
|85/336
|98
|Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського"
|117
|2931
|118
|137.3
|112/444
|97
|Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну
|118
|2937
|118
|137.1
|128/484
|97
|Середня ЗОШ №40 м. Львова
|119
|3081
|117.6
|137.6
|51/204
|97
|Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права
|120
|3263
|117
|136.4
|93/360
|98
|Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
|121
|3457
|116.5
|136.4
|55/188
|97
|Ліцей "Європейський" Львівської міськради
|122
|3569
|116.1
|135.9
|53/212
|95
|ВСП «Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України»
|123
|3743
|115.6
|135
|68/272
|98
|Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова
|124
|3806
|115.5
|135.8
|6/24
|100
|ВСП "Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій"
|125
|3901
|115.2
|134.1
|108/380
|97
|Заклад ЗСО №87 Львівської міськради імені Ірини Калинець
|126
|4015
|114.8
|134.6
|38/148
|96
|ВП Закладу вищої освіти "Львівський університет бізнесу та права" - Ліцей Львівського університету бізнесу та права
|127
|4031
|114.8
|135
|6/24
|96
|Вищий приватний навчальний заклад львівський медичний фаховий коледж "Монада"
|128
|4906
|112.1
|131.1
|61/228
|94
|ВСП "Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|129
|4929
|112.1
|129.7
|168/632
|96
|ВСП "Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування"
|130
|5037
|111.7
|129.8
|123/472
|95
|Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський фаховий коледж культури і мистецтв
|131
|5379
|110.7
|129.7
|44/168
|95
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище харчових технологій"
|132
|5635
|109.9
|129.1
|23/80
|95
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій"
|133
|5646
|109.9
|129.1
|16/56
|96
|Львівська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
|134
|5659
|109.8
|129
|14/56
|96
|ВСП "Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Національного університету "Львівська політехніка"
|135
|5894
|109
|127.3
|84/284
|94
|Вище професійне училище №20 м.Львова
|136
|6131
|108.2
|127.2
|15/56
|95
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне художнє училище"
|137
|6167
|108.1
|126.9
|27/92
|93
|Класичний коледж Львівського університету бізнесу та права"
|138
|6182
|108
|127
|4/16
|100
|ВСП "Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну"
|139
|6208
|107.9
|126.4
|43/160
|93
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне політехнічне училище"
|140
|6327
|107.4
|126.1
|28/96
|93
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва"
|141
|6873
|104.8
|122.8
|41/144
|93
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг"
|142
|6951
|104.3
|122.5
|22/88
|92
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва"
|143
|7001
|104.1
|122.3
|12/48
|88
|Державний навчальний заклад "Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"
|144
|7005
|104
|122.1
|28/96
|93
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище побутового обслуговування"
|145
|7092
|103.5
|121.5
|20/72
|90
|Вище професійне училище №29 м. Львова
|146
|7118
|103.3
|120.9
|48/176
|91
|ВСП "Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка"
|147
|7176
|102.9
|121
|4/16
|88
|Державний навчальний заклад "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова"
|148
|7334
|101.8
|119.6
|10/28
|93
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва"
|149
|7609
|98.6
|115.8
|11/44
|86
|Структурний підрозділ Медичний фаховий коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
|150
|7687
|97.6
|114.7
|16/64
|84
Рейтинг шкіл Львова 2023 року можна переглянути тут.