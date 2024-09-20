За результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) портал «Освіта.ua» склав рейтинг шкіл Львова 2024 року. Перше місце у рейтингу вже не один рік посідає Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка, який також очолює загальноукраїнський рейтинг. На другому місці Львівська гімназія «Євшан», на третьому – Львівська академічна гімназія при НУ «Львівська політехніка». ZAXID.NET вже вісім років публікує аналогічні рейтинги.

Для укладання рейтингу аналітики використали результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.

На порталі «Освіта.ua» зауважили, що на місце конкретного навчального закладу в рейтингу могло вплинути те, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Окрім того, зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років вважають недоцільним.

Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

– місце в поточному рейтингу 2024 року. ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

– місце закладу у всеукраїнському рейтингу. Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

– рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою. Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

– середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0». Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

– кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав». Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».