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Найкращі і найгірші школи Львова 2020
Освіта.ua уклала рейтинг львівських шкілОрися Шиян, 24 вересня 0
фото Романа Балука
За результатами ЗНО сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Львова відповідно до результатів їхніх випускників. Перше місце у ньому посів Львівський фізико-математичний ліцей, який очолив і загальноукраїнський рейтинг у 2020 році.
При формуванні рейтингу враховувались середні бали зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Для порівняння торішні рейтинги можна переглянути тут.
Рейтинг шкіл Львова
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|1
|1
|169.7
|183.4
|158/573
|100
|Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"
|2
|21
|157.2
|176.7
|93/304
|100
|НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких"
|3
|33
|154.3
|180.2
|16/50
|100
|Львівська гімназія "Євшан"
|4
|35
|154.2
|177.5
|44/145
|100
|Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради
|5
|48
|152.4
|173.2
|69/231
|100
|Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|6
|61
|151.1
|173
|52/178
|99
|Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл.
|7
|64
|151.1
|168.6
|110/350
|99
|Ліцей №37 Львівської міськради
|8
|92
|148.5
|171.5
|33/119
|99
|Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови
|9
|105
|147.6
|168
|66/217
|100
|Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради
|10
|113
|147
|165
|95/315
|99
|Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради
|11
|124
|146.3
|167.5
|57/182
|100
|Ліцей №93 Львівської міськради
|12
|126
|146.3
|162.9
|104/368
|99
|Ліцей №8 Львівської міськради
|13
|127
|146.3
|168.6
|42/134
|98
|Ліцей №28 Львівської міськради
|14
|169
|144.4
|164.2
|60/224
|99
|Львівська правнича гімназія
|15
|174
|144.2
|163.5
|76/247
|100
|Ліцей №2 Львівської міськради
|16
|185
|143.8
|164.9
|56/168
|98
|Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради
|17
|187
|143.8
|162.4
|82/271
|99
|Ліцей "Львівський" Львівської міськради
|18
|189
|143.7
|165.8
|42/130
|98
|Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради
|19
|256
|142
|163.4
|42/145
|100
|Ліцей № 45 Львівської міськради
|20
|290
|140.8
|159.8
|76/237
|99
|Ліцей "Гроно" Львівської міськради
|21
|363
|139.2
|159
|58/195
|99
|Ліцей №52 ім. М. Лобачевського Львівської міськради
|22
|373
|138.9
|159
|57/182
|99
|Середня ЗОШ №32 м. Львова
|23
|378
|138.9
|157.2
|76/256
|98
|Ліцей №46 ім.В’ячеслава Чорновола Львівської міськради
|24
|379
|138.8
|157.8
|69/229
|99
|Ліцей "Сихівський" Львівської міськради
|25
|382
|138.8
|156.7
|79/274
|98
|Структурний підрозділ Середня загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. із поглибленим вивченням окремих предметів "ЕКОЛЕНД" Приватного навчально-виховного комплексу "Садок-школа-ліцей "ЕКОЛЕНД"
|26
|394
|138.4
|161.7
|14/46
|100
|Середня ЗОШ №60 м. Львова
|27
|410
|138
|158.3
|49/165
|98
|Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради
|28
|411
|137.9
|156.6
|70/236
|98
|Середня ЗОШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської
|29
|412
|137.9
|159.7
|31/106
|98
|Львівська українська приватна гімназія
|30
|433
|137.5
|159.7
|24/83
|100
|Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» м.Львів
|31
|436
|137.4
|160.9
|11/31
|100
|Ліцей № 51 імені Івана Франка Львівської міськради
|32
|446
|137.2
|158.3
|39/132
|98
|НВК "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей" Львіської міськради
|33
|458
|137.1
|157
|50/175
|99
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м.Львова
|34
|495
|136.4
|155.5
|62/209
|99
|Середня ЗОШ №96 МЖК-1
|35
|500
|136.4
|154.4
|74/252
|98
|Середня ЗОШ №90 м. Львова
|36
|521
|136
|156.2
|51/159
|98
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м.Львова
|37
|530
|135.9
|157.5
|28/98
|99
|Гімназія Львівського університету бізнесу та права
|38
|535
|135.8
|159.2
|9/25
|100
|Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №74 Львівської міськради Львівської обл.
|39
|551
|135.6
|157.5
|23/83
|100
|Ліцей "Оріяна" Львівської міськради
|40
|567
|135.4
|156
|44/138
|97
|КЗ Львівської обласної ради Львівський коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша
|41
|584
|135.1
|154.4
|88/192
|98
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова
|42
|610
|134.8
|155.8
|35/116
|97
|Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені С.Крушельницької
|43
|624
|134.6
|156.2
|32/87
|99
|Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №82 Львівської міськради Львівської обл.
|44
|637
|134.3
|154
|50/171
|97
|Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №44 ім. Т. Г. Шевченка
|45
|638
|134.3
|155.5
|32/107
|96
|Ліцей №6 Львівської міськради
|46
|654
|134
|156.5
|14/44
|98
|Ліцей "Інтелект" Львівської міськради
|47
|655
|134
|156.5
|13/45
|100
|Ліцей "Надія" Львівської міськради
|48
|692
|133.4
|154.7
|28/95
|99
|Середня ЗОШ №98
|49
|698
|133.3
|152.2
|57/200
|98
|Ліцей №15 Львівської міськради
|50
|737
|132.9
|152.6
|46/162
|98
|Середня ЗОШ №65 м. Львова
|51
|739
|132.9
|151.3
|62/214
|96
|Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 ім. М. Конопницької
|52
|784
|132
|153.8
|21/63
|100
|Середня ЗОШ №68 м. Львова
|53
|789
|132
|153.9
|19/58
|98
|Середня ЗОШ №42 м. Львова
|54
|849
|131.4
|149.9
|59/204
|98
|Середня ЗОШ №62 м. Львова
|55
|853
|131.4
|150.9
|53/159
|94
|Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження"
|56
|881
|131
|153.3
|11/35
|94
|Львівська державна комунальна середня ЗОШ №3
|57
|931
|130.5
|152.2
|18/57
|98
|Ліцей №18 Львівської міськради
|58
|940
|130.4
|146.2
|94/324
|97
|Середня ЗОШ №95
|59
|978
|130.1
|151.5
|21/64
|95
|Середня ЗОШ №86
|60
|987
|130
|150
|38/127
|97
|Середня ЗОШ №30 м.Львова
|61
|1003
|129.8
|149.2
|45/150
|99
|Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Львівської міськради
|62
|1008
|129.7
|149.9
|34/117
|99
|Середня ЗОШ №99 м.Львова
|63
|1013
|129.7
|149.1
|46/153
|97
|Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|64
|1062
|129.2
|133.1
|382/921
|95
|Ліцей №66 Львівської міськради
|65
|1107
|128.6
|146.4
|67/218
|98
|Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міськради
|66
|1195
|127.9
|147.8
|35/116
|98
|Середня ЗОШ №100
|67
|1209
|127.7
|147.8
|31/110
|97
|НВК "Школа-садок ""Софія" м. Львова
|68
|1210
|127.7
|147.6
|35/118
|98
|Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №43 Львівської міськради Львівської обл.
|69
|1249
|127.4
|147
|38/130
|96
|Середня ЗОШ № 9 м. Львова
|70
|1263
|127.3
|147.1
|38/115
|97
|Середня ЗОШ №13
|71
|1312
|126.8
|145.6
|48/161
|94
|Ліцей №94 Львівської міськради
|72
|1341
|126.6
|146.6
|29/105
|95
|Середня ЗОШ №63 м.Львова
|73
|1408
|126
|145
|43/145
|97
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №29 м. Львова
|74
|1500
|125.3
|142.1
|76/242
|93
|Середня ЗОШ №1 м. Львова
|75
|1508
|125.2
|142.5
|67/221
|95
|Ліцей №21 Львівської міськради
|76
|1509
|125.2
|145.1
|31/100
|95
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №55 м.Львова
|77
|1553
|124.8
|143.6
|46/147
|96
|Ліцей №17 Львівської міськради
|78
|1598
|124.5
|144.3
|30/94
|94
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №31 м.Львова
|79
|1673
|123.9
|142.8
|41/134
|94
|Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства
|80
|1747
|123.3
|137
|127/384
|96
|Ліцей "Галицький" Львівської міськради
|81
|1778
|123.1
|143.7
|16/52
|94
|Середня ЗОШ №92
|82
|1842
|122.7
|140.6
|50/171
|95
|Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
|83
|1904
|122.2
|141.2
|38/117
|97
|Ліцей №38 Львівської міськради
|84
|1932
|122
|141.7
|26/84
|93
|Середня ЗОШ №54
|85
|1958
|121.8
|140.1
|44/148
|94
|Середня ЗОШ №10 м. Львова ім.святої Марії Магдалени
|86
|1989
|121.6
|142.4
|13/32
|100
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №49 м. Львова
|87
|2134
|120.7
|139.3
|37/128
|93
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №78 м.Львова
|88
|2152
|120.6
|140.4
|22/69
|96
|Середня ЗОШ №27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|89
|2309
|119.7
|138.3
|41/122
|93
|НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей"
|90
|2321
|119.7
|138
|37/129
|92
|Ліцей №70 Львівської міськради
|91
|2372
|119.3
|137.3
|45/144
|92
|Середня ЗОШ №23 м.Львова
|92
|2409
|119.1
|138.8
|19/61
|93
|Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міськради
|93
|2417
|119.1
|138.5
|22/73
|90
|Середня ЗОШ №67 м. Львова
|94
|2431
|118.9
|137.1
|42/132
|92
|Медичний коледж Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
|95
|2688
|117.4
|136.9
|66/53
|92
|Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання
|96
|2722
|117.2
|137
|16/41
|95
|Державний вищий навчальний заклад "Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну"
|97
|2780
|116.8
|131.7
|140/287
|96
|Ліцей "Європейський" Львівської міськради
|98
|2889
|116.3
|135.7
|18/55
|95
|Середня ЗОШ №34 ім. М. Шашкевича м.Львова
|99
|2894
|116.3
|134.9
|30/94
|94
|КЗ Львівської обласної ради "Винниківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст."
|100
|2961
|115.9
|135.4
|16/49
|98
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №36 м.Львова
|101
|3098
|115.3
|133.2
|34/115
|93
|Середня ЗОШ №22 ім. В. Стефаника
|102
|3150
|115
|133.6
|25/86
|90
|Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов
|103
|3176
|114.9
|134.4
|13/40
|95
|Середня ЗОШ №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
|104
|3225
|114.6
|132.9
|28/95
|92
|Заклад ЗСО №87 Львівської міськради імені Ірини Калинець
|105
|3270
|114.4
|131.9
|47/133
|95
|КЗ Львівської обласної ради "Львівський коледж культури і мистецтв"
|106
|3354
|114.1
|131.4
|76/141
|94
|Середня ЗОШ №73
|107
|3530
|113.3
|129.6
|54/189
|93
|Львівський техніко-економічний коледж Національного університету "Львівська Політехніка"
|108
|3554
|113.2
|121.1
|213/646
|91
|Товариство з обмеженою відповідальністю Медичний коледж "Монада"
|109
|3617
|112.8
|128.5
|113/216
|94
|Середня ЗОШ №97
|110
|3670
|112.6
|130.5
|29/98
|89
|Середня ЗОШ №40 м. Львова
|111
|3865
|111.6
|128.6
|43/135
|90
|Відокремлений структурний підрозділ - Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|112
|3964
|111.1
|122.7
|162/426
|92
|Відокремлений структурний підрозділ - Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
|113
|3974
|111.1
|127.9
|133/141
|95
|Львівський коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну
|114
|4024
|110.8
|125.5
|116/253
|96
|КЗ Львівської обласної ради "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут"
|115
|4134
|110.2
|121
|135/464
|92
|КЗ Львівської обласної ради "Львівське училище фізичної культури" (ЗОШ-інтернат)
|116
|4165
|110.1
|123.6
|85/310
|91
|КЗ Львівської обласної ради "Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №1 І-ІІІ ст. імені Б.-І. Антонича"
|117
|4310
|109.2
|127.9
|12/34
|97
|Львівський коледж м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій
|118
|4327
|109.2
|125
|82/179
|93
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №47 м. Львова
|119
|4353
|109
|125.2
|47/155
|92
|Середня ЗОШ №72
|120
|4406
|108.7
|126.6
|21/69
|91
|Вищий навчальний заклад "Львівський кооперативний коледж економіки і права"
|121
|4694
|107.1
|118.6
|151/404
|91
|Середня ЗОШ №41 м. Львова
|122
|4699
|107.1
|124.7
|23/68
|88
|Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
|123
|5006
|105.4
|118.5
|215/301
|92
|Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" Львівська філія
|124
|5160
|104.6
|121.6
|27/74
|92
|Відокремлений підрозділ"Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв" відділення підготовки молодших спеціалістів
|125
|5208
|104.3
|121.3
|29/77
|92
|Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій
|126
|5450
|103.1
|115.9
|158/307
|89
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Львова
|127
|5977
|100.1
|116.8
|15/50
|84
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне художнє училище"
|128
|6031
|99.8
|116.1
|72/77
|92
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичне училище "Медик"
|129
|6446
|97.3
|113.5
|53/55
|87
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище харчових технологій"
|130
|6878
|94.4
|110.5
|89/36
|86
|Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|131
|6906
|94.2
|103.6
|159/449
|83
|Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету
|132
|7213
|91.7
|101.9
|170/383
|80
|Ліцей "Просвіта" Львівської міськради
|133
|7219
|91.7
|107.1
|15/49
|76
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище побутового обслуговування"
|134
|7303
|91
|106.5
|118/31
|84
|Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова
|135
|7412
|90.1
|104.1
|148/114
|79
|Львівський коледж транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
|136
|7456
|89.7
|99.7
|166/381
|80
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій"
|137
|7563
|88.7
|102.2
|117/135
|84
|Технологічний коледж державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України"
|138
|7621
|88.2
|101.6
|83/140
|80
|Державний навчальний заклад "Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"
|139
|7805
|86.1
|99.3
|113/134
|84
|Відокремлений структурний підрозділ - Львівський коледж "ІнфокомунікаціЇ" Національного університету "Львівська політехніка"
|140
|7839
|85.7
|98.5
|64/155
|81
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва м. Львова"
|141
|8102
|82.5
|96.2
|103/57
|81
|Вище професійне училище №29 м. Львова
|142
|8398
|78.3
|91.6
|114/40
|75
|Вище професійне училище №20 м. Львова
|143
|8442
|77.5
|89.8
|89/95
|73
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг"
|144
|8667
|72.9
|83.4
|154/184
|70
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва"
|145
|8749
|70.6
|82.4
|58/57
|72
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище технологій та сервісу"
|146
|8824
|68.2
|79.9
|70/28
|68
|Державний навчальний заклад "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова"
|147
|8892
|66.1
|76.6
|148/100
|64
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне політехнічне училище"
|148
|8923
|64.6
|75
|107/80
|66
|Державний навчальний заклад "Львівський професійний ліцей залізничного транспорту"
|149
|9026
|59.4
|69.3
|49/54
|61
|Львівське вище професійне училище транспортних технологій та сервісу Національного транспортного університету
|150
|9044
|58.2
|67.9
|35/54
|59
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва"
|151
|9146
|42.8
|48.9
|90/192
|43
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