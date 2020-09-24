Найкращі і найгірші школи Львова та Львівщини. Рейтинг 2019.

За результатами ЗНО сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Львова відповідно до результатів їхніх випускників. Перше місце у ньому посів Львівський фізико-математичний ліцей, який очолив і загальноукраїнський рейтинг у 2020 році.

При формуванні рейтингу враховувались середні бали зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Для порівняння торішні рейтинги можна переглянути тут.

Рейтинг шкіл Львова