Найкращі і найгірші школи Львова та Львівщини. Рейтинг 2019.

Львівський фізико-математичний ліцей вчетверте очолив рейтинг найкращих шкіл України

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка очолив рейтинг найкращих шкіл України за результатами ЗНО. Щорічний рейтинг 200 найкращих шкіл склав і опублікував 22 вересня освітній портал Osvita.ua.

Львівський фізико-математичний ліцей при ЛНУ уже четвертий рік поспіль очолює рейтинг шкіл України за результатами ЗНО. Цьогорічний рейтинг ліцею – 168,9 балів.

До двохсот найкращих шкіл України увійшли також 24 навчальні заклади зі Львова та області:

Львівська академічна гімназія

НВК «Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» (33 місце)

Львівська гімназія «Євшан» (39 місце)

Львівський ліцей імені Василя Симоненка (51 місце)

Класична гімназія при ЛНУ (64 місце)

Львівська лінгвістична гімназія (71 місце)

Дрогобицький ліцей (81 місце)

Львівський ліцей №37 (87 місце)

Львівська українська гуманітарна гімназія імені Олени Степанів (102 місце)

Львівська гімназія «Престиж» (112 місце)

НВК «Школа І ст. - гімназія ім. Митрополита Андрея Шептицького» у Стрию (114 місце)

Львівський ліцей імені Василя Стуса (124 місце)

Львівський ліцей №93 (126 місце)

Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ступеню – ліцей» (139 місце)

Львівський ліцей №8 (142 місце)

Ліцей імені Богдана Лепкого у Дрогобичі (151 місце)

Школа імені Володимира Жеребного у Рудках, Самбірська гімназія (169 місце)

Львівський ліцей №81 (172 місце)

Львівська правнича гімназія (176 місце)

Вороцівський НВК (177 місце)

Львівський ліцей №28 (179 місце)

Гімназія-інтернат імені Євгена Петрушевича в Буську (186 місце)

Львівський ліцей №2 (198 місце)

Львівський фізико-математичний ліцей заснували у 1991 році з ініціативи Львівського національного університету імені Івана Франка. У ліцеї навчається понад 400 талановитих дітей зі Львова та області.