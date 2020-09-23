Львівський ліцей очолив рейтинг найкращих шкіл України за результатами ЗНО
Випускники фізико-математичного ліцею показали найкращі результати на ЗНО
Суспільство — Катерина Родак, 23 вересня0
Львівський фізико-математичний ліцей вчетверте очолив рейтинг найкращих шкіл України
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка очолив рейтинг найкращих шкіл України за результатами ЗНО. Щорічний рейтинг 200 найкращих шкіл склав і опублікував 22 вересня освітній портал Osvita.ua.
Львівський фізико-математичний ліцей при ЛНУ уже четвертий рік поспіль очолює рейтинг шкіл України за результатами ЗНО. Цьогорічний рейтинг ліцею – 168,9 балів.
До двохсот найкращих шкіл України увійшли також 24 навчальні заклади зі Львова та області:
- Львівська академічна гімназія
- НВК «Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» (33 місце)
- Львівська гімназія «Євшан» (39 місце)
- Львівський ліцей імені Василя Симоненка (51 місце)
- Класична гімназія при ЛНУ (64 місце)
- Львівська лінгвістична гімназія (71 місце)
- Дрогобицький ліцей (81 місце)
- Львівський ліцей №37 (87 місце)
- Львівська українська гуманітарна гімназія імені Олени Степанів (102 місце)
- Львівська гімназія «Престиж» (112 місце)
- НВК «Школа І ст. - гімназія ім. Митрополита Андрея Шептицького» у Стрию (114 місце)
- Львівський ліцей імені Василя Стуса (124 місце)
- Львівський ліцей №93 (126 місце)
- Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ступеню – ліцей» (139 місце)
- Львівський ліцей №8 (142 місце)
- Ліцей імені Богдана Лепкого у Дрогобичі (151 місце)
- Школа імені Володимира Жеребного у Рудках, Самбірська гімназія (169 місце)
- Львівський ліцей №81 (172 місце)
- Львівська правнича гімназія (176 місце)
- Вороцівський НВК (177 місце)
- Львівський ліцей №28 (179 місце)
- Гімназія-інтернат імені Євгена Петрушевича в Буську (186 місце)
- Львівський ліцей №2 (198 місце)
Львівський фізико-математичний ліцей заснували у 1991 році з ініціативи Львівського національного університету імені Івана Франка. У ліцеї навчається понад 400 талановитих дітей зі Львова та області.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter