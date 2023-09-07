Найкращі і найгірші школи Львова 2023
Освіта.ua уклала новий рейтинг львівських шкілСофія Лазуркевич, 4
За результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) портал «Освіта.ua» уклав рейтинг львівських шкіл, які посіли найвищі та найнижчі місця у 2023 році. Перше місце посів Львівський фізико-математичний ліцей, який також очолив загальноукраїнський рейтинг. На другому місці серед шкіл Львова – академічна гімназія при «Львівській політехніці», а на третьому – гімназія «Євшан».
У рейтингу зібрані дані щодо результатів НМТ-2023 у всіх львівських школах. Заклади ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований з середнього значення балів тестів з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
На порталі «Освіта.ua» зазначають, що зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
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Рейтинг шкіл м.Львів
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал
НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|1
|1
|157.5
|182.3
|137/411
|100
|Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"
|2
|14
|149.8
|174.1
|101/300
|100
|Львівська гімназія "Євшан"
|3
|15
|149.4
|174.4
|65/195
|100
|Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|4
|20
|148.5
|173.6
|57/171
|100
|Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради
|5
|43
|144.5
|168.4
|77/228
|100
|Ліцей №8 Львівської міськради
|6
|45
|144.2
|168.9
|33/99
|100
|ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей"
|7
|51
|143.3
|168.3
|14/42
|100
|НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей"
|8
|64
|142.1
|166.8
|16/48
|100
|Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради
|9
|95
|140.2
|163.6
|72/210
|100
|Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов
|10
|96
|140.2
|163.1
|92/276
|100
|НВК "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей" Львівської міськради
|11
|108
|139.7
|163.8
|27/81
|100
|Середня ЗОШ №23 м.Львова
|12
|110
|139.6
|164
|15/42
|98
|Ліцей "Львівський" Львівської міськради
|13
|115
|139.6
|162.6
|78/234
|100
|Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» м.Львів
|14
|118
|139.4
|163.8
|15/42
|100
|Ліцей №46 ім.В’ячеслава Чорновола Львівської міськради
|15
|122
|139.3
|162.7
|63/189
|100
|Ліцей №93 Львівської міськради
|16
|129
|139.1
|161.2
|126/378
|100
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м. Львова
|17
|131
|139.1
|162
|83/249
|100
|Львівська правнича гімназія
|18
|137
|138.9
|161.7
|89/264
|100
|Ліцей №2 Львівської міськради
|19
|138
|138.8
|162.1
|65/195
|99
|Середня ЗОШ №32
|20
|141
|138.7
|162.1
|59/177
|99
|Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради
|21
|142
|138.7
|162.2
|51/153
|100
|Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл.
|22
|148
|138.5
|161
|96/288
|100
|Структурний підрозділ Середня загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. із поглибленим вивченням окремих предметів "ЕКОЛЕНД" ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "Садок - школа - ліцей "ЕКОЛЕНД"
|23
|150
|138.3
|162.6
|7/21
|100
|Львівська українська приватна гімназія-Ліцей
|24
|151
|138.3
|162.4
|17/51
|100
|НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких"
|25
|154
|138.2
|162.1
|27/81
|100
|Ліцей №28 Львівської міськради
|26
|155
|138.2
|161.6
|53/156
|100
|Ліцей №37 Львівської міськради
|27
|180
|137.6
|161.3
|28/81
|100
|Ліцей "Сихівський" Львівської міськради
|28
|186
|137.5
|159.7
|108/321
|99
|Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради
|29
|196
|137
|160
|64/192
|100
|Приватний заклад "Католицький ліцей "Школа святої Софії"
|30
|198
|137
|161.1
|6/18
|100
|ВП "Приватний заклад освіти "МрійДій" м. Львів ПЗО "МрійДій"
|31
|241
|136.2
|159.4
|40/120
|100
|Середня ЗОШ №65 м. Львова
|32
|242
|136.2
|159.1
|54/162
|99
|Ліцей "Надія" Львівської міськради
|33
|254
|135.9
|159.4
|27/81
|98
|Приватний заклад ЗСО ліцей "Іт степ скул львів"
|34
|264
|135.7
|159
|31/93
|100
|Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міськради
|35
|288
|135.3
|158.5
|33/99
|100
|Ліцей №45 Львівської міськради
|36
|297
|135.2
|157.9
|61/180
|100
|Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови
|37
|305
|134.9
|157.6
|63/189
|100
|Ліцей "Гроно" Львівської міськради
|38
|323
|134.7
|157.4
|60/177
|99
|Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов
|39
|343
|134.4
|157.9
|16/48
|100
|Ліцей №52 Львівської міськради
|40
|355
|134.3
|157.5
|29/87
|99
|Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради
|41
|366
|134.2
|157.1
|41/123
|100
|Ліцей "Оріяна" Львівської міськради
|42
|381
|134
|156.4
|66/198
|99
|Середня ЗОШ №98
|43
|398
|133.8
|156.6
|47/135
|100
|Середня ЗОШ №60 м. Львова
|44
|400
|133.8
|155.9
|79/234
|100
|Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міськради
|45
|428
|133.4
|156.5
|24/72
|100
|Середня ЗОШ №34 ім.М.Шашкевича м.Львова
|46
|464
|133.1
|155.8
|39/117
|100
|Середня ЗОШ №90 м. Львова
|47
|474
|132.9
|155.5
|50/150
|99
|Середня ЗОШ №27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|48
|501
|132.6
|155.5
|27/78
|100
|Середня ЗОШ №99 м.Львова
|49
|503
|132.6
|154.9
|55/165
|99
|Середня ЗОШ №30
|50
|518
|132.5
|155
|44/132
|99
|Ліцей №21 Львівської міськради
|51
|528
|132.4
|155.2
|28/84
|100
|Середня ЗОШ №1 м. Львова
|52
|558
|132.1
|154.6
|46/138
|100
|Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №44 ім. Т. Г. Шевченка
|53
|559
|132.1
|154.7
|41/123
|99
|Середня ЗОШ №9
|54
|592
|131.7
|154.4
|30/90
|99
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м.Львова
|55
|608
|131.6
|154.2
|35/105
|98
|Середня ЗОШ №72
|56
|615
|131.5
|154.3
|23/69
|100
|Середня ЗОШ №63 м.Львова
|57
|619
|131.5
|154
|35/105
|100
|Ліцей №80 Львівської міськради
|58
|727
|130.6
|152.9
|42/126
|99
|Середня ЗОШ №96 МЖК-1
|59
|741
|130.5
|152.2
|73/216
|100
|Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження"
|60
|769
|130.3
|153
|14/42
|100
|Середня ЗОШ №100
|61
|775
|130.3
|152.6
|32/96
|100
|Середня ЗОШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської
|62
|781
|130.2
|152.3
|49/147
|99
|Середня ЗОШ №97
|63
|783
|130.2
|152.3
|52/156
|100
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова
|64
|814
|130
|152.1
|46/138
|99
|Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №43 Львівської міськради Львівської обл.
|65
|836
|129.8
|152.1
|34/102
|100
|Середня ЗОШ №13
|66
|947
|129.2
|151.2
|40/114
|99
|Ліцей №66 Львівської міськради
|67
|958
|129.1
|150.9
|55/162
|100
|Ліцей №15 Львівської міськради
|68
|971
|129
|150.9
|46/138
|99
|Середня ЗОШ №62 м. Львова
|69
|1024
|128.6
|150.6
|43/120
|99
|Середня ЗОШ №86
|70
|1037
|128.5
|150.7
|27/81
|98
|Ліцей №94 Львівської міськради
|71
|1067
|128.4
|150.4
|35/105
|98
|Ліцей "Інтелект" Львівської міськради
|72
|1115
|128.1
|150.5
|14/39
|100
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №31 м.Львова
|73
|1174
|127.8
|149.9
|26/78
|100
|Середня ЗОШ №68 м. Львова
|74
|1228
|127.5
|149.4
|32/96
|99
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Львова
|75
|1269
|127.2
|149.4
|18/54
|100
|Середня ЗОШ №22 ім. В. Стефаника
|76
|1284
|127.1
|149.1
|27/78
|100
|ВП Закладу вищої освіти "Львівський університет бізнесу та права" - Ліцей Львівського університету бізнесу та права
|77
|1285
|127.1
|149.4
|8/24
|100
|Середня ЗОШ I-III ст. №55 м.Львова, що знаходиться у комунальній власності Львівської міськради
|78
|1342
|126.9
|148.6
|37/111
|100
|Середня ЗОШ №42 м. Львова
|79
|1354
|126.8
|148
|66/198
|99
|Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №82 Львівської міськради Львівської обл.
|80
|1392
|126.6
|148.2
|46/132
|98
|Середня ЗОШ №54 м. Львова
|81
|1394
|126.6
|147.8
|66/198
|99
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №36 м.Львова
|82
|1416
|126.5
|147.8
|57/171
|99
|Загальноосвітня СШ І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання
|83
|1447
|126.4
|148.2
|28/75
|100
|Ліцей №17 Львівської міськради
|84
|1544
|126
|147.9
|17/48
|100
|Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша
|85
|1560
|125.9
|147.3
|50/147
|100
|Середня ЗОШ №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
|86
|1575
|125.9
|147.5
|32/96
|99
|Ліцей №18 Львівської міськради
|87
|1654
|125.5
|146.5
|64/189
|98
|Середня ЗОШ №92
|88
|1687
|125.3
|146.3
|65/195
|99
|Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міськради
|89
|1689
|125.3
|147
|24/72
|100
|Cередня ЗОШ №67 м. Львова
|90
|1708
|125.2
|146.5
|46/138
|100
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №49 м. Львова
|91
|1717
|125.2
|146.7
|36/105
|100
|Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької
|92
|1796
|124.9
|146.4
|30/81
|99
|Середня ЗОШ №73
|93
|1802
|124.8
|146.7
|10/30
|100
|Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
|94
|1807
|124.8
|146.2
|40/120
|99
|КЗ Львівської обласної ради "Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут"
|95
|1838
|124.7
|144.1
|147/441
|100
|ТОВ "Українська дистанційна школа"
|96
|1918
|124.4
|145.6
|47/135
|99
|Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Львівської міськради
|97
|1969
|124.2
|145.8
|23/69
|99
|ВСП "Технологічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|98
|1975
|124.2
|141.4
|291/837
|99
|Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міськради
|99
|1999
|124.1
|145.5
|30/87
|99
|Ліцей "Європейський" Львівської міськради
|100
|2013
|124.1
|145.2
|43/129
|99
|Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну
|101
|2049
|123.9
|144.4
|85/243
|99
|Ліцей №6 Львівської міськради
|102
|2069
|123.9
|145.4
|22/66
|100
|Львівська державна комунальна середня ЗОШ №3
|103
|2173
|123.5
|144.6
|39/117
|98
|Ліцей "Галицький" Львівської міськради
|104
|2185
|123.5
|145.1
|14/39
|100
|ВСП "Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства"
|105
|2270
|123.2
|143.2
|104/309
|100
|Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського"
|106
|2567
|122.2
|142.7
|67/183
|100
|ВСП "Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету "Львівська Політехніка"
|107
|2570
|122.2
|140.5
|201/579
|99
|Середня ЗОШ №95
|108
|2685
|121.8
|142.9
|29/81
|96
|ВСП "Технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|109
|2742
|121.6
|140.8
|134/396
|99
|Середня ЗОШ №40 м. Львова
|110
|2754
|121.6
|142.2
|50/147
|99
|Ліцей "Просвіта" Львівської міськради
|111
|2841
|121.3
|142.6
|10/27
|93
|Ліцей №24 ім. М. Конопницької Львівської міськради
|112
|3021
|120.8
|141.9
|11/30
|93
|КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "Львівська загальноосвітня санаторна школа №1 І-ІІІ ст. імені Б.-І. Антонича"
|113
|3202
|120.3
|141.3
|10/24
|96
|Середня ЗОШ №33 Львівської міськради
|114
|3209
|120.2
|141.2
|15/42
|100
|Ліцей №70 Львівської міськради
|115
|3220
|120.2
|140.6
|46/135
|96
|Ліцей №38 Львівської міськради
|116
|3276
|120
|140.8
|23/69
|96
|ВСП "Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|117
|3320
|119.9
|138.1
|185/540
|98
|Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський фаховий коледж спорту" (ЗОШ-інтернат)
|118
|3515
|119.4
|139.5
|61/177
|100
|Структурний підрозділ Медичний фаховий коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
|119
|3897
|118.4
|139.1
|15/39
|100
|Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський фаховий коледж культури і мистецтв
|120
|3933
|118.3
|138.2
|57/165
|98
|Вищий приватний навчальний заклад "Львівський медичний фаховий коледж "Медик"
|121
|4049
|118
|138.7
|6/18
|100
|ВСП "Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій"
|122
|4200
|117.5
|136.7
|96/273
|98
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне художнє училище"
|123
|4234
|117.4
|137.8
|20/45
|98
|ВСП "Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну"
|124
|4239
|117.4
|137.4
|46/123
|100
|ВСП «Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України»
|125
|4330
|117.1
|136.7
|64/192
|99
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №78 м.Львова
|126
|4439
|116.8
|137.2
|16/42
|100
|Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
|127
|4491
|116.6
|135.5
|109/303
|99
|Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права
|128
|4553
|116.4
|134.7
|140/408
|99
|Львівська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
|129
|4638
|116.2
|136.3
|20/60
|98
|Державний навчальний заклад "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова"
|130
|4827
|115.7
|136
|8/18
|100
|Заклад ЗСО №87 Львівської міськради імені Ірини Калинець
|131
|5063
|115
|134.7
|37/105
|98
|ВСП "Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій"
|132
|5074
|115
|134.6
|40/114
|99
|ВСП "Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|133
|5092
|114.9
|133.2
|131/372
|98
|Вищий приватний навчальний заклад львівський медичний фаховий коледж "Монада"
|134
|5114
|114.8
|134.7
|26/75
|100
|Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський фаховий коледж спорту"
|135
|5360
|114.1
|134
|14/42
|95
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище харчових технологій"
|136
|5533
|113.5
|133.4
|8/24
|100
|ВСП "Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування"
|137
|6286
|110.7
|128.4
|119/345
|96
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище технологій та сервісу"
|138
|6384
|110.3
|129.6
|10/24
|100
|Вище професійне училище №20 м.Львова
|139
|6436
|110
|129.1
|16/48
|100
|ВСП "Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Національного університету "Львівська політехніка"
|140
|6611
|109
|127.2
|73/207
|96
|Державний навчальний заклад "Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"
|141
|6631
|108.9
|127.6
|39/105
|97
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва"
|142
|6657
|108.8
|127.5
|36/102
|98
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва"
|143
|6721
|108.4
|127
|33/96
|99
|Вище професійне училище №29 м. Львова
|144
|6800
|107.9
|126.6
|29/69
|97
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій"
|145
|6886
|107.3
|126.1
|10/27
|93
|Державний навчальний заклад "Львівський професійний ліцей залізничного транспорту"
|146
|6982
|106.6
|125.3
|13/30
|97
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище побутового обслуговування"
|147
|7048
|106
|124.6
|6/18
|94
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг"
|148
|7199
|104.2
|122.4
|18/42
|90
|Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне політехнічне училище"
|149
|7225
|103.9
|122
|19/45
|93
|Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова
|150
|7248
|103.4
|121.5
|8/24
|96