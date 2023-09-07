За результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) портал «Освіта.ua» уклав рейтинг львівських шкіл, які посіли найвищі та найнижчі місця у 2023 році. Перше місце посів Львівський фізико-математичний ліцей, який також очолив загальноукраїнський рейтинг. На другому місці серед шкіл Львова – академічна гімназія при «Львівській політехніці», а на третьому – гімназія «Євшан».

У рейтингу зібрані дані щодо результатів НМТ-2023 у всіх львівських школах. Заклади ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований з середнього значення балів тестів з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

На порталі «Освіта.ua» зазначають, що зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.

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Рейтинг шкіл м.Львів