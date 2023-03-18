У Львові вже другий рік працює проект «Дамо дітям рухатися». Йдеться про навчання учнів початкової школи не лише сидячи за партами, а й стоячи за спеціальними. Такі парти ще називають конторками. До ініціативи долучилися три львівські навчальні заклади. Там під час уроку діти кожні 15 хвилин змінюють своє положення: ті, хто сиділи переходять до парт, за якими треба стояти, і навпаки. Започаткувала проект одна з львівських ІТ-компаній, щоби ще зі школи маленькі українці росли здоровими та активними.

Тепер парти для навчання стоячи хочуть поставили в усіх початкових школах Львова, ініціативу також переймає навчальний заклад і на Рівненщині. Окрім того, проектом зацікавилися у Польщі. В одній зі шкіл Ряшева вже поставили спеціальні парти, тож й там діти практикують навчання стоячи.

«Найменше діти рухаються саме в школах»

У 2021 році проект «Дамо дітям рухатися» стартував у трьох навчальних закладах Львова: в школі №31, ліцеї ім. В. Стуса та ліцеї №52. У кожному закладі в одному з перших класів поставили спеціальні високі парти для навчання стоячи. Відповідно кожні 15 хвилин під час уроку діти почали змінювати своє положення: ті, хто сиділи переходять до парт, за якими треба стояти, і навпаки. Також перед початком проекту кілька парт-конторок поставили і в школі №27.

«Найменше діти рухаються саме в школах. Впродовж дня, окрім часу, коли дитина не спить, 80% вона проводить сидячи. Тож мета нашого проекту – дозволити дітям більше рухатися, щоб запобігати різноманітним захворюванням, зокрема, проблемам зі спиною та зором», – розповідає керівник проекту «Дамо дітям рухатися» Богдан Цюваник.

Перед початком використання конторок у львівських школах медики оглянули дітей, зокрема зафіксували їхню поставу, рухову активність, зір і різні когнітивні функції, також провели спеціальні тести. Після завершення навчального року мали провести повторне дослідження для порівняння результатів, однак цим планам перешкодило повномасштабне вторгнення Росії. Все ж дослідження планують проводили час від часу, щоб прослідкувати динаміку змін за кілька років. Але і без цього ініціатори проекту отримали схвальні відгуки від вчителів, дітей та їхніх батьків.

«Але тим не менше, діти вчилися за цими партами і цього року вони далі продовжують за ними вчитися. І на основі тих всіх відгуків: і дітей, і батьків, і педагогів, ми зрозуміли, що проект корисний і насправді потрібний. Окрім того, під час карантину, дітям з наших пілотних класів важко було вдома навчатися лише сидячи. Нам мами і тати розповідали, що їхні сини й доньки казали, що їм незручно і ставали біля полиць чи комодів, і так далі навчалися», – каже керівник проекту «Дамо дітям рухатися» Богдан Цюваник.

ZАXID.NET поспілкувався із директоркою ліцею №52 Світланою Матис, де вже два роки стоять парти для навчання стоячи. Вона розповіла, що у вересні 2021 року конторки поставили лише в одному класі – 1-А, а от вже у вересні 2022 року такі ж конторки захотіли мати й в іншому. Тож тоді високі парти для навчання стоячи поділили між класами.

Учні львівського ліцею №52 під час уроку (фото директорки Світлани Матис)

«Дитина може сама обирати: або стояти, або сидіти. Якщо зараз запитати вчителів, чи вони координують, хто може постояти, а хто може сидіти, то вчителі зазначають, що діти вже навчилися самі обирати, який формат для них зручніший. Якщо дитина чує, що їй вже ніяково сидіти, є дискомфорт, вона навіть не питаючись вчителя тихенько бере свої речі і стає за вільну парту. Якщо ж дитина відчуває, що хоче сісти, то вона повертається на своє місце. Якщо дитині не хочеться довго сидіти, в неї понижується концентрація уваги і дитина може ставати в'ялішою, а так є вибір. Стоячи дитина може собі повигинатися більше, ніжками потупати і це зручно», – ділиться враженнями від проекту директорка ліцею №52 Світлана Матис.

Учні львівського ліцею №52 під час уроку (фото директорки Світлани Матис)

Парти для навчання стоячи – в усі школи Львова

Проект «Дамо дітям рухатися» отримав схвальні відгуки і від управління освіти Львівської міськради, тож почалася співпраця. Вирішили продовжувати ініціативу і тепер планують парти для навчання стоячи закупити для усіх початкових класів львівських шкіл.

«Використання в початковій школі стоячих парт разом зі звичайними, допоможе нам вирішити питання підвищення рівня рухової активності та й збереження здоров'я. Ми активно співпрацюємо із громадською організацією "Дамо дітям рухатися", вивчаємо досвід іноземних країн, де це вже працює», – розповідає головна спеціалістка з розвитку освіти ЛМР Ольга Бараницька.

Однак, наразі є проблема із фінансуванням, адже залучити бюджетні кошти через воєнний стан в країні неможливо. Тож міські освітяни та ініціатори проекту спільно шукають інші джерела фінансування.

Львівську ініціативу переймає Польща

Минулого місяця пілотний проект «Дамо дітям рухатися» розпочали і в сусідній Польщі. Львівські ініціатори завдяки допомозі фонду «Фундація змін» подарували 30 парт для навчання стоячи дослідникам у Ряшеві. Конторки поставили в місцевій спортивній школі.

Дослідження поляків складається із двох частин. Перший – це проведення антропометричних вимірів постави, стопи (є чи нема плоскостопість), фіксування ваги тіла.

Дітям проводять антропометричні виміри постави, стопи, фіксують вагу тіла ( фото проекту «Дамо дітям рухатися»)

«Ми робимо дослідження у 3D-вимірах, нам достатньо того, що дитина стане на фоні спеціальної сітки-стіни. І так відбувається швидкий замір без втручань і ми одразу бачимо в комп'ютері в 3D-вимірі всі викривлення хребта. Також маємо подоскоп для діагностики плоскостопості», – розповідає доктор інституту науки про фізичної культури Ряшівського університету Ярослав Герберт.

Друга частина дослідження – тестування когнітивних функцій, зокрема уваги. Цікаво, що дослідження разом із польськими колегами проводить і українська професорка Лілія Морська. Саме вона пильнує за когнітивними функціями дітей, зокрема, як зміна положення учня під час навчального процесу буде впливати на якісне сприйняття. Наразі йдеться тільки про пілотні дослідження.

Лілія Морська досліджує когнітивні функції дітей ( фото проекту «Дамо дітям рухатися»)

«Є відомий в психології тест Д2 (d2) – на концентрацію уваги. З його допомогою ми хочемо простежити, чи використання столиків матиме вплив на динаміку уваги. Перші заміри ми зробили місяць тому, на початку експерименту. Впродовж цього часу діти лише сиділи за партами. Зараз ми провели проміжне тестування, і відтепер діти місяць навчатимуть як за сидячими партами, так і за стоячими. Опісля цього знову проведемо дослідження і порівняємо зміни», – пояснює професорка Лілія Морська.

Дослідники сподіваються, що покращиться концентрація уваги та її тривалість. Окрім того, якщо будуть позитивні результати, то проект поширюватимуть ще й в інших польських школах.

«Також поляки планують з тими результатами подаватися на різні наукові гранти і до різних європейських інституцій. І в нас є домовленість, що якщо вдасться залучити додаткові кошти, то поляки не забудуть про Україну і ми будемо розподіляти їх орієнтовно 50 на 50. Щоб наші діти теж були здорові, і польські діти були здорові, і всі діти були здорові і багато рухалися», – сказав керівник проекту «Дамо дітям рухатися» Богдан Цюваник.

Парти для навчання стоячи поставлять і на Рівненщині

Запровадити проект «Дамо дітям рухатися» хочуть і на Рівненщині. На початку березня до Львова приїжджали педагоги зі Здолбунова, щоб почерпнути досвід. Вони дізналися про львівський проект з партами для навчання стоячи ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Ми ще до війни повномасштабної підписали меморандум з їхнім міським головою, вони теж планували ставити парти. Але бюджетні кошти заморозили через війну. Однак зраз вони виграли грант і ніби з десяток парт будуть встановлювати», – розповідає керівник проекту «Дамо дітям рухатися» Богдан Цюваник.

Зараз львівський проект «Дамо дітям рухатися» планує розвинути громадську організацію, щоб подаватися на різноманітні гранти, також займається фандрейзингом, шукає кошти за кордоном. Усе – задля того, щоб якомога більше шкіл забезпечити партами для навчання стоячи, а учнів – вибором та змогою зростати рухливими і здоровими.