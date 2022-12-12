Школярі разом з батьками приготували домашню випічку для благодійності

Учні 36 школи м. Львова організували шкільний ярмарок, на якому продавали домашні солодощі та власні вироби. За один день дітям вдалося назбирати 80 тис. грн, які передали волонтерам. Ці гроші підуть на закупівлю генератора для львівської 24 бригади.

Про передачу коштів у понеділок, 12 грудня, повідомила волонтерка, директорка аудіокнигарні Abuk Катерина Аврамчук.

«Розкажу вам дуже милу історію. Нещодавно до мене звернулась представниця 36 школи Львова з питанням, чи можуть їх діти долучитись до мого збору для 24 ОМБР. І що ви думаєте? Вони на ярмарку солодощів і дитячих виробів у школі зібрали майже 80 тисяч! Купуємо генератор!», – повідомила Катерина Аврамчук у Twitter.

Ярмарок у 36 школі Львова, що на вул. Володимира Великого, 55Б, відбувся у минулу п’ятницю. Діти разом з батьками підготували домашню випічку, солодощі, напої. Усі кошти з продажу своєї домашньої продукції вони вирішили передати на волонтерство.

Директорка 36 школи Віта Гірчак розповіла ZAXID.NET, що школа давно співпрацює з Катериною Аврамчук, ще з 2014 року, так само допомагає 24 бригаді. Тому з самого початку вирішили про збір саме для львівської бригади.

«Хтось пік випічку, хтось робив свічки з воску, магнітики, домашній сік. Це все батьки, діти і вчителі організували. Ярмарок тривав з 10 ранку до 12:30, за цей час ми назбирали ці кошти», – повідомила Віта Гірчак.

фото 36 школи

Як повідомила Катерина Аврамчук, генератор та інші потрібні військовим речі вона збирає для підрозділу 24 ОМБР ім. Короля Данила, що воює зараз на бахмутському напрямку. Зокрема, волонтерка вже назбирала на Starlink та дизельний генератор, зарядний пристрій, стабілізатор напруги. Серед інших потреб бригади – рації Motorola. Допомогти дозбирати потрібну суму можна тут.