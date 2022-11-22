9-річна львів’янка продажем малюнків зібрала 21 тис. грн на армію
Дівчинка передасть гроші на купівлю термобілизни та бронежилетів бійцям
Дев’ятирічна львів’янка Соломія Галан організувала черговий благодійний аукціон своїх малюнків, на якому назбирала 21 тис. грн. Частину коштів дівчинка скерує на закупівлю термобілизни військовим, а 18 тис. грн передасть Львівському оборонному кластеру для закупівлі бронежилетів.
«Соломійка малює картини та разом з мамою організовує благодійні аукціони. Цього разу завдяки підтримці людей – учасників аукціонів – вона назбирала 21 000 грн. Серед картин, розіграних на аукціоні – «Пес Патрон» та «Кіт ЗСУ». З цих коштів 18 тисяч дівчинка передала на виготовлення бронежилетів, а інші 3 тисячі скерує на придбання термобілизни», – повідомили 22 листопада у Львівській ОВА.
Керівник Львівського оборонного кластеру Максим Плєхов та Соломія Галан з мамою (фото ЛОК)
Дівчинка не вперше назбирала кошти і передала їх на виготовлення бронежилетів для військових. Влітку вона назбирала на продажі своїх малюнків 6 тис. грн.
«Бронежилет, виготовлений завдяки першому донату дівчинки, уже допомагає воїнові окремого батальйону 129-ї окремої бригади ТрО Збройних сил України. Бійці батальйону захищають Миколаївську та Херсонську області», – пояснили у Львівському оборонному кластері.
Військовий, який отримав бронежилет, є начальником штабу «Арей» Степан Ковальчик. Він особисто приїхав з передової вручити дівчинці подяку, медальйон та шеврон батальйону.
Військовий, який отримав бронежилет, особисто подякував дівчинці (фото ЛОК)
Цей, другий, збір складався з трьох лотерей, розповіла ZAXID.NET мама дівчинки Лілія Галан. Вона повідомила, що за підсумками аукціону бронежилети вдасться подарувати трьом військовим, а також купити набори термобілизни.
«Дуже непросто 9-річній дитині малювати на полотні такі патріотичні картини. Це нелегка праця. В кожну роботу вкладено дуже багато щирої дитячої любові до своєї країни, вдячності нашим неймовірним воїнам і надії, що разом ми зможемо пережити ці складні часи», – пояснила Лілія Галан.