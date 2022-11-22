Картини «Пес Патрон» та «Кіт ЗСУ» купили українці з Сум та Харкова

Дев’ятирічна львів’янка Соломія Галан організувала черговий благодійний аукціон своїх малюнків, на якому назбирала 21 тис. грн. Частину коштів дівчинка скерує на закупівлю термобілизни військовим, а 18 тис. грн передасть Львівському оборонному кластеру для закупівлі бронежилетів.

«Соломійка малює картини та разом з мамою організовує благодійні аукціони. Цього разу завдяки підтримці людей – учасників аукціонів – вона назбирала 21 000 грн. Серед картин, розіграних на аукціоні – «Пес Патрон» та «Кіт ЗСУ». З цих коштів 18 тисяч дівчинка передала на виготовлення бронежилетів, а інші 3 тисячі скерує на придбання термобілизни», – повідомили 22 листопада у Львівській ОВА.

Керівник Львівського оборонного кластеру Максим Плєхов та Соломія Галан з мамою (фото ЛОК)

Дівчинка не вперше назбирала кошти і передала їх на виготовлення бронежилетів для військових. Влітку вона назбирала на продажі своїх малюнків 6 тис. грн.

«Бронежилет, виготовлений завдяки першому донату дівчинки, уже допомагає воїнові окремого батальйону 129-ї окремої бригади ТрО Збройних сил України. Бійці батальйону захищають Миколаївську та Херсонську області», – пояснили у Львівському оборонному кластері.

Військовий, який отримав бронежилет, є начальником штабу «Арей» Степан Ковальчик. Він особисто приїхав з передової вручити дівчинці подяку, медальйон та шеврон батальйону.

Військовий, який отримав бронежилет, особисто подякував дівчинці (фото ЛОК)

Цей, другий, збір складався з трьох лотерей, розповіла ZAXID.NET мама дівчинки Лілія Галан. Вона повідомила, що за підсумками аукціону бронежилети вдасться подарувати трьом військовим, а також купити набори термобілизни.

«Дуже непросто 9-річній дитині малювати на полотні такі патріотичні картини. Це нелегка праця. В кожну роботу вкладено дуже багато щирої дитячої любові до своєї країни, вдячності нашим неймовірним воїнам і надії, що разом ми зможемо пережити ці складні часи», – пояснила Лілія Галан.