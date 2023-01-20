Управління освіти організує спортивні та інтелектуальні шкільні ліги

Керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів про нововведення у львівських школах, які почнуть впроваджувати у другому навчальному семестрі. За його словами, на школярів у 2023 році чекають електронні олімпіади, пластовий рух, а також спортивні та інтелектуальні ліги, повідомляє ЛМР.

Шкільні спортивні ліги охоплюватимуть три види спорту: мініфутбол, баскетбол та волейбол. Вже у лютому розпочнуться відбіркові ігри на районному та міському рівнях. Учні молодших класів львівських шкіл відтепер щодня будуть ходити на прогулянки, які будуть проводити за будь-якої погоди.

Другою новацією будуть місцеві онлайн-олімпіади КІТ – квести і тести. Їх проводитимуть на базі електронного щоденника. Окрім цього, у школах запровадять інтелектуальні змагання.

Також Львівська міська рада повідомила, що управління освіти планує інтегрувати пластовий рух в освітнє середовище.

«Разом із організацією скаутів "Пласт" буде розроблено план залучення школярів до ідей пластового руху, щоб більше дітей мали змогу долучитись до соціального, фізичного, духовного та емоційного розвитку разом з вихованцями та волонтерами Пласту», – додали у ЛМР.

Львівська міська рада розробляє нову модель стосунків між навчальними закладами та батьками, щоб батьки брали більше участі в житті школи та їхніх дітей. На думку Андрія Закалюка, добре налагоджена комунікація між батьками і школою здатна краще організувати освітній процес.

«Особлива увага у новому навчальному семестрі буде сконцентрована на учнівському самоврядуванні, щоб діти могли навчитись брати на себе відповідальність, брали участь у змінах у школі. Школи повинні залучати дітей до самоврядування і дослухатись до їхніх ідей та порад. Ця синергія та співпраця між вчителями, батьками та учнями точно принесе користь всім», – впевнений начальник управління освіти Львівської міської ради.

Окрім впровадження освітніх та спортивних програм, школи ремонують відкриття нових. Зокрема, розпочався ремонт у великому корпусі школи №80 на вул. Героїв Крут та будівництво нової школи на вул. Під Голоском.