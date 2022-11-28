Обладнання встановлять у школах та садках за три тижні

У дитсадки та школи Львівщини передадуть близько 1000 роутерів та точок доступу до інтернету, щоб учні і вчителі мали безперебійний зв’язок в укриттях. Про це 28 листопада повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Проект «Shelter link» допоміг втілити IT кластер.

Очільник області наголосив, що завдяки цьому проекту вдасться закрити потребу у зв’язку практично у всіх школах області, що мають власні укриття. Обладнання допомагатиме під час освітнього процесу. Крім того, батьки бути мати зв’язок з дітьми під час повітряної тривоги.

«Дякуємо Львівському IT кластеру, який відгукнувся на ініціативу Львівської ОВА – забезпечити заклади освіти зв’язком в укриттях. В умовах війни закупити таку кількість пристроїв було непросто. Їх купували як по всій Україні, так і за кордоном. Особлива вдячність міжнародній компанії «DataArt», – зазначив Максим Козицький.

Керівництво ЛОВА та львівського IT кластеру

Закуплене обладнання має запрацювати у школах впродовж трьох тижнів. Також воно стане додатковою допомогою, якщо у цих закладах освіти розгорнуть пункти незламності.

Голова Львівської ОВА наголосив: якщо навчальний заклад має укриття для перебування під час повітряної тривоги і впродовж трьох тижнів не застосує закуплене обладнання, про це варто повідомити в управління з питань цифрового розвитку Львівської ОВА (thedigital@loda.gov.ua).