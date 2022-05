Львівські айтішники профінансують модернізацію технічного забезпечення аналітичного, командного, а згодом і оперативного центрів ПвК «Захід»

Львівський IT-кластер реалізує проект «Sky», який допоможе фахівцям повітряного командування модернізувати технічне забезпечення. Деякі новації спеціалісти ПвК «Захід» уже застосовують в роботі.

«Командний та аналітичний центр фахівців, які тримають мирне небо над нами, тепер функціонуватимуть із залученням найпрогресивніших технологій», – повідомив 3 травня голова ОВА Максим Козицький.

Голова Львівського ІТ-кластера Степан Веселовський зазначив, що Кластер фінансує закупівлю і модернізацію технічного забезпечення аналітичного, командного та у подальшому оперативного центрів ПвК «Захід».

«Цей проект передбачає модернізацію командного та аналітичного центрів, які здійснюють моніторинг неба та відбиття атак ворога з повітря. Саме ці центри забезпечують безпеку усього заходу України», – розповів Степан Веселовський.

Як пояснили ZAXID.NET в IT-кластері, модернізація передбачає повну заміну комп’ютерної техніки, мережевого обладнання та екранів для виведення зображення навігаційних систем.

«Вже встановили перші високотехнологічні засоби, які допоможуть нам швидше реагувати на виклики противника та ухвалювати правильні рішення», – пояснив представник Повітряного командування «Захід» Денис Левкович і додав, що на другому етапі відбудеться модернізація операційних центрів командування.

Раніше львівський IT-кластер, до якого входять понад 200 ІТ-компаній, вже створив разом з ПвК «Захід» чат-бот «Шось летить», за допомогою якого можна повідомляти про підозрілі літальні об’єкти, а також систему точного розпізнавання облич.

Львівський IT-кластер не розголошує вартості модернізації технічного забезпечення, також інші деталі проекту «Sky» не озвучують з міркувань безпеки. Лиш зазначили, що донорами проекту є компанії Software Association of Japan, itSMF Japan, IT Association of Japan (Japan Institute for Business Informatics), IIBA Japan Chapter та CeFIL.

Добре оснащена протиповітряна оборона захищає регіон від ворожих атак із неба, що дозволяє уникнути руйнування та смертей. За інформацією військової адміністрації, за перші два місяці повномасштабної війни фахівці Повітряного командування «Захід»лише над Львівщиною збили понад 20 ракет та близько 10 російських безпілотників.