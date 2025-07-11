Сергій Курченко та російські посадовці розграбували підприємства на Донеччині та Луганщині

Олігарху-втікачу Сергію Курченку та російським посадовцям оголосили заочні підозри. За даними слідчих, вони захопили підприємства на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та розграбували українські надра. Про це у п’ятницю, 11 липня, повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора.

За даними слідчих, протягом 2017-2021 років Курченко разом з групою російських посадовців привласнили вугільні, металургійні та коксохімічні підприємства, що розташовані на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Після захоплення підприємств ділки використовували їхні потужності для виготовлення продукції, а також здійснювали видобуток корисних копалин, зокрема, вугілля. Вироблену продукцію та вугілля вивозили з України до Росії, а потім перепродавали третім країнам. Встановлено, що для продажу злочинці підробляли документи, у яких вказували, що державою походження продукції нібито є Росія.

«Отримувачами вказаної продукції стали щонайменше 441 компанія з РФ, а також 31 компанії інших країн світу, зокрема: Республіки Польщі, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, Фінляндської Республіки, Республіки Казахстан, Республіки Грузія, Республіки Таджикистан, Республіки Грузія, Республіки Білорусь», – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Загалом, за даними слідчих, Курченко та його російські спільники з 2017 року вивезли з України вугільну, металургійну та коксохімічну продукцію на суму 54,9 млрд грн.

Спільниками Курченка, за даними СБУ, були заступник міністра економічного розвитку Росії Сєргєй Назаров, начальник департаменту міністерства економічного розвитку РФ Вадім Павлов та ще п’ятеро громадян Росії та України.

Всім фігурантам оголосили заочну підозру у скоєнні воєнних злочинів. Йдеться про розграбування національних цінностей на окупованій території та інші порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Нагадаємо, Сергій Курченко з лютого 2014 року переховується в Росії та оголошений у міжнародний розшук. Його підозрюють у відмиванні грошей та фінансуванні сепаратизму на півдні та сході України. Курченко перебуває під санкціями України, Євросоюзу та Канади.