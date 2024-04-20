Сергій Курченко з лютого 2014 року переховується в Росії

У США 41-річного бізнесмена з Маямі Джона Кана Унсалана засудили до шести років позбавлення волі за порушення санкційного режиму. Як пише у суботу, 20 квітня, Liga.net з посиланням на сайт Мін'юсту США, слідство встановило, що він торгував з українським олігархом Сергієм Курченком та підконтрольними йому компаніями.

Як повідомляється, чоловіка визнали винним у змові з метою відмивання грошей з метою сприяння порушенню санкцій США, запроваджених проти українського олігарха Курченка. Засуджений – президент сталеливарної фірми Metalhouse LLC (м.Орландо, штат Флорида). Він визнав себе винним.

Американська Феміда також видала рішення про конфіскацію 160 млн доларів, які були отримані бізнесменом в результаті злочину.

За участь у скоєнні злочину засуджений також колишній бізнес-партнер Унсалана, громадянин Білорусі Сергій Карпушкін, який проживає в Маямі. Йому присудили 21 місяць ув’язнення з про конфіскацією 4,7 млн доларів, які були отримані ним у результаті злочину.

Зазначимо, що Курченко перебуває під санкціями США з 2015 року, а пов'язані з ним компанії ТОВ «Газ-Альянс» і ЗАТ «Внєшторгсервіс», з якими торгував американський бізнесмен, – з 2018 року. У період із липня 2018 року до жовтня 2021 року бізнесмен Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC перерахував Курченку понад 150 млн доларів за металопродукцію.

За даними правоохоронців, бізнесмен з оточення президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко є активним учасником злочинної організації, яка завдала державі збитків на суму понад 14 млрд гривень. Курченко з лютого 2014 року переховується в Росії.