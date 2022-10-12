Санкції починають діяти відсьогодні терміном на 10 років

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 12 жовтня про санкції проти Віктора Януковича, російського олігарха Олега Дерипаски та олігарха Сергія Курченка та міністра оборони України часів Януковича Павла Лебедєва.

Як зазначено в президентському указі №694/2022 від 12 жовтня, санкції вводяться терміном на 10 років.

Відповідно до додатку до рішення РНБО, вид обмежувального заходу – блокування активів (тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними). При цьому, рішенням РНБО у графі «вид обмежувального заходу» цифру і слова «1) блокування активів ‒ тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном» виключили.

Реалізацію і моніторинг ефективності санкцій доручено забезпечити Кабміну СБУ та Нацбанку. Контроль за виконанням рішення РНБО доручено секретарю РНБО Олексію Данілову.

Раніше в Мінекономіки повідомляли, що «це рішення суттєво збільшує ефективність санкцій, раніше ухвалених проти Віктора Януковича та інших осіб, оскільки позбавляє їх можливості розпоряджатися активами за допомогою сторонніх осіб».

Нагадаємо, що у 2021 році РНБО ввела санкції проти Януковича і чиновників його режиму.

Павло Лебедєв двічі обирався до Верховної Ради (у 2006-му від «Батьківщини», у 2007-му від Партії регіонів). Із 2012 року до лютого 2014-го очолював Міністерство оборони. Після втечі Януковича Лебедєв покинув Київ ще до офіційної відставки. Був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди «прийняття» Криму до складу Росії. У червні суд арештував активи екс-міністра оборони на 650 млн грн.

Олігарх Сергій Курченко належить до близького кола оточення екс-президента Віктора Януковича. Як раніше писав ZAXID.NET, Генпрокуратура склала повідомлення про підозру Сергію Курченку у вчиненні 9 злочинів. Із лютого 2014 року він переховується від органів слідства та суду за кордоном і перебуває в розшуку.

Олег Дерипаска – російський підприємець, власник холдингу «Базовий Елемент», мільярдер, один із найбагатших людей Росії.