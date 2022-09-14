Євросоюз не продовжив санкції проти Віктора Януковича

Євросоюз не став продовжувати санкції щодо Віктора Януковича, запроваджені за розкрадання держкоштів, але водночас екс-президента залишили в іншому санкційному списку ЄС. Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС.

Рада Євросоюзу не продовжила санкції щодо екс-президента України Віктора Януковича і його сина Олександра, а також екс-генпрокурора України Віктора Пшонки і його сина Артема, запроваджені у 2014 році за виведення та розтрату держкоштів.

У березні 2014 року ЄС запровадив заходи щодо Януковича, Пшонки і їхніх синів як «осіб, яких притягнено до кримінальної відповідальності в Україні під час розслідування злочинів у зв'язку з розкраданням державних коштів і їхнім незаконним виведенням за межі країни».

Термін дії санкцій закінчився 6 вересня 2022 року, і офіційний Брюссель вирішив не продовжувати накладені рестрикції.

Віктор Янукович із сином досі перебувають під санкціями Євросоюзу – у серпні 2022 року проти них було запроваджено обмежувальні заходи «за їхню роль у завданні підриву або становленні загрози територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, стабільності і безпеці держави», а у випадку з Олександром Януковичем – ще й «за укладення угод із сепаратистськими угрупованнями Донбаського регіону України».