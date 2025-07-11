У Харкові виявили схрон зброї для російських ДРГ

У Харкові Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань виявили ретельно замаскований схрон зброї та боєприпасів. За даними слідства, схованка була облаштована на замовлення російських спецслужб. Про це у п’ятницю, 11 липня, повідомили СБУ та ДБР.

Схрон зброї та боєприпасів виявили в оглядовій ямі одного з гаражів Харкова. Зазначається, що він був надійно замаскований та призначений для тривалого зберігання озброєння.

«Під час огляду схрону правоохоронці виявили десятки одиниць озброєння, серед яких: міни різного типу та гранати; реактивні протитанкові гранатомети; постріли до них; тротил; термобаричні запали; набої для автоматів та кулеметів тощо», – йдеться у повідомленні ДБР.

За даними ДБР, до облаштування схрону причетні військовий та двоє цивільних. СБУ уточнює, що схованку створили за завданням російських спецслужб для диверсійних груп окупантів.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування в межах кримінального провадження, відкритого за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вилучену зброю планують передати на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, у лютому 2025 року в одному з сіл Корюківського району Чернігівщини поліція виявила три схрони з арсеналом різних видів зброї.