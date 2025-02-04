Схрони були розміщені у нежитловій будівлі та поблизу неї

В одному з сіл Корюківського району поліція виявила три схрони з арсеналом різних видів зброї. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомила поліція в Чернігівській області.

Оперативники із залученням поліцейських вибухотехніків, кінолога зі службовим собакою в ході відпрацювання оперативної інформації виявили в одному з сіл Корюківського району три схрони зі зброєю.

Знайдена зброя в Чернігівській області

Схрони були розміщені у нежитловій будівлі та поблизу неї. Зокрема, там знайшли:

16 гранатометів,

31 постріл до ручного гранатомета,

2 автомати,

ручний вогнемет,

26 ящиків набоїв калібру 7,62 мм до автоматичної стрілецької зброї,

понад 50 ручних гранат різних типів,

майже півтори сотні боєприпасів до підствольних гранатометів.

Все знайдене поліцейські направили на експертизу. Слідчі Корюківського райвідділу поліції розпочали кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, наприкінці січня на Закарпатті правоохоронці заблокували два канали поставок нелегальної зброї до регіону. Раніше судимим 27-річному та 51-річному мешканцям Берегова, в яких виявили арсенал зброї та боєприпасів, загрожує до 7 років ув’язнення.