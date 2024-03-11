У Рівному чоловік зберігав у своїй квартирі арсенал зброї

У Рівному поліцейські знайшли в квартирі 41-річного місцевого жителя пістолет, гранати, димові шашки, патрони та іншу зброю. Власника помешкання наразі розшукують, за зберігання вибухонебезпечних предметів йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Про це 11 березня повідомили в поліції Рівненської області.

«Працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію, що 41-річний рівнянин може зберігати заборонені вибухонебезпечні предмети. Відтак, днями за місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук. У нього вилучили пістолет Макарова, 6 гранат і вісім запалів до них, 4 детонатори, 3 димові шашки, понад 850 патронів до різної зброї», – зазначають правоохоронці.



Усе вилучене скерували на експертизу. Поліцейські встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також розшукують зловмисника.



Досудове розслідування триває за ч.1 ст.263 ККУ (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.