У підозрюваних вилучили автомати, гранатометні постріли, тротил і 2 тис. набоїв

На Закарпатті правоохоронці заблокували два канали поставок нелегальної зброї до регіону. Раніше судимим 27-річному та 51-річному мешканцям Берегова, в яких виявили арсенал зброї та боєприпасів, загрожує до 7 років ув’язнення.

У поліції Закарпатської області 30 січня повідомили, що провели кілька контрольних закупок і не допустили поширення зброї серед криміналітету у регіоні.

«Організаторами є 27-ми та 51-річний місцеві жителі, обоє раніше судимі. У них вилучено тротилові шашки, два автомати Калашникова зі спорядженими магазинами, корпуси гранат із запалами, гранатометні постріли, магазини-диски до кулемета Дегтярьова, електродетонатори та майже 2000 набоїв різного калібру», – зазначили правоохоронці.

За незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, рецидивістам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.