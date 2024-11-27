Закарпатцю призначили 5 років ув’язнення

Суд на Закарпатті визнав винним 44-річного жителя села Вонігово у побитті людини та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами. Раніше судимому закарпатцю призначили 5 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 27 листопада, інцидент стався у березні 2023 року у Буштині на Тячівщині. Обвинувачений навідався до 51-річного знайомого, під час сварки наніс йому кілька ударів ножем і втік з місця події на Audi A6. Правоохоронці зупинили автівку у Мукачівському районі.

«Під час огляду транспортного засобу виявили та вилучили два ручні гранатомети, два корпуси гранат Ф-1 та запали до них, пістолет Макарова, а також ящик з понад тисячею набоїв», – розповіли правоохоронці.

Суд визнав 44-річного закарпатця винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами і призначив йому 5 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.